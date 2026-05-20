Minería se consolida como el tercer rubro de exportación de Ecuador con más de $ 1.381 millones en 2026

El auge del oro y el cobre impulsa a la minería ecuatoriana como uno de los motores clave de la economía nacional

La minería ecuatoriana atraviesa uno de sus mejores momentos.

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones mineras alcanzaron los $ 1.381,4 millones, consolidando al sector como el tercer mayor rubro de exportación del país, solo detrás del camarón y el petróleo.

El crecimiento del 65,3 % frente al mismo período de 2025 refleja no solo el impacto de los altos precios internacionales del oro y el cobre, sino también el avance de una industria que hace apenas una década era incipiente en Ecuador.

Actualmente, las minas Fruta del Norte y Mirador concentran el 75 % de las exportaciones mineras del país y han convertido a la minería en una fuente estratégica de divisas, empleo e inversión.

Exportaciones mineras superan al banano en Ecuador

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), los envíos de productos mineros sumaron $ 1.381,4 millones entre enero y marzo de 2026.

Con estas cifras, la minería superó incluso al tradicional sector bananero, que registró exportaciones por $ 1.254 millones durante el mismo período.

El ranking de exportaciones ecuatorianas quedó liderado por:

Camarón: $ 2.143 millones

Petróleo: $ 1.897 millones

Minería: $ 1.381 millones

Banano: $ 1.254 millones

Las exportaciones mineras representan cerca del 15 % de las exportaciones totales del Ecuador, que ascendieron a $ 9.394 millones en el primer trimestre del año.

Fruta del Norte y Mirador lideran el crecimiento del sector

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) destaca que el desempeño del sector se sostiene principalmente en dos proyectos estratégicos ubicados en Zamora Chinchipe:

Fruta del Norte, operada por Lundin Gold.

Mirador, administrada por Ecuacorriente.

Ambas minas industriales entraron en operación en 2019 y desde entonces se han convertido en pilares de la economía minera ecuatoriana.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, aseguró que el potencial del país es mucho mayor.

“Esto demuestra lo potente que es esta industria.

La minería es una plataforma de desarrollo para el Ecuador”, señaló durante una rueda de prensa realizada en Quito.

El precio récord del oro impulsa las ganancias mineras

Uno de los principales factores detrás del crecimiento de las exportaciones mineras es el incremento histórico del precio del oro en los mercados internacionales.

Durante 2026, el metal precioso alcanzó valores superiores a los $ 5.000 por onza, impulsado por la incertidumbre geopolítica mundial y el aumento de la demanda de activos refugio.

Expertos del sector sostienen que los inversionistas buscan protegerse frente a escenarios de tensión internacional, lo que incrementa el apetito por el oro y eleva su cotización.

La minería genera más de 138.000 empleos en Ecuador

Más allá de las exportaciones, la industria minera también se consolida como una importante fuente de empleo y recaudación fiscal.

Según cifras de la Cámara de Minería:

El sector genera 138.805 empleos totales.

34.701 empleos son directos.

104.104 corresponden a empleos indirectos.

Además, hasta noviembre de 2025, la minería aportó alrededor de $ 1.300 millones en impuestos.

Solo Fruta del Norte y Mirador pagaron $ 378 millones por concepto de impuesto a la renta causado en 2025.

Ecuador proyecta duplicar exportaciones mineras hacia 2036

El Gobierno ecuatoriano proyecta que las exportaciones mineras podrían alcanzar los $ 10.150 millones para el año 2036.

Para lograr ese objetivo, el sector considera clave impulsar nuevos proyectos mineros y garantizar estabilidad jurídica para atraer inversiones.

Actualmente, el proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en Las Naves, provincia de Bolívar, es la única mina en construcción en el país.

La obra, desarrollada por Silvercorp Metals Inc., contempla una inversión de $ 280 millones y produciría cobre, oro, plata, zinc y plomo.

Su inauguración está prevista para mediados de 2027.

La industria minera pide reglas claras para atraer inversiones

Los representantes del sector minero insisten en que el crecimiento de la industria dependerá de contar con reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad tributaria.

Además, reiteraron su pedido al Gobierno para revisar la tasa de supervisión y control minero, considerada un obstáculo para nuevas inversiones en exploración y desarrollo.

David Larenas, presidente del directorio de la Cámara de Minería, recordó que el desarrollo actual del sector es resultado de más de 20 años de trabajo y exploración en el país.

Ecuador proyecta nuevas inversiones mineras para 2027.

Precio del oro alcanza máximos históricos en mercados globales.

Fruta del Norte y Mirador lideran producción minera nacional.

Impacto económico de las exportaciones ecuatorianas en 2026.

Curipamba-El Domo: el nuevo proyecto minero estratégico del Ecuador.

Con información de – El Universo