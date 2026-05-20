Ecuador define sus fechas clave rumbo al Mundial 2026: cuándo se conocerán los convocados y amistosos de preparación

La Tri ya tiene calendario para cerrar su preparación antes del debut mundialista ante Costa de Marfil

La selección ecuatoriana de fútbol entra en la etapa decisiva de su preparación para el Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con Sebastián Beccacece al mando, Ecuador ya definió las fechas más importantes de su cronograma previo a la Copa del Mundo, incluyendo la publicación de la lista preliminar, amistosos internacionales y el anuncio oficial de los 26 convocados definitivos.

La expectativa crece entre los aficionados ecuatorianos, especialmente por el buen momento que atraviesan varias figuras de la Tri en el fútbol europeo.

Ecuador debutará ante Costa de Marfil en el Mundial 2026

La Tri quedó ubicada en el grupo E del Mundial junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

El estreno de Ecuador será el próximo 14 de junio frente al combinado africano, en un partido considerado clave para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

Sebastián Beccacece busca consolidar una selección competitiva que combine experiencia, juventud y futbolistas que militan en las principales ligas del mundo.

Estas son las fechas claves de Ecuador antes del Mundial

Durante una rueda de prensa, el entrenador argentino confirmó el calendario oficial de actividades de la Selección ecuatoriana antes del inicio del torneo.

24 de mayo: lista preliminar de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol dará a conocer una nómina inicial de 36 futbolistas que formarán parte del proceso final de preparación.

En esta convocatoria aparecerán las principales figuras ecuatorianas que militan en Europa, Sudamérica y la LigaPro.

30 de mayo: amistoso Ecuador vs. Arabia Saudita

La Tri disputará un partido amistoso en Estados Unidos frente a Arabia Saudita, encuentro que servirá para probar variantes tácticas y evaluar el rendimiento de varios jugadores.

El cuerpo técnico aprovechará este compromiso para acercarse a la lista definitiva.

1 de junio: Ecuador anunciará los 26 convocados al Mundial

El domingo 1 de junio será una de las fechas más esperadas por la afición ecuatoriana.

Ese día, Sebastián Beccacece revelará oficialmente la nómina definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

La lista deberá ser entregada oficialmente a FIFA dentro del plazo reglamentario.

7 de junio: amistoso ante Guatemala

Antes del debut mundialista, Ecuador jugará un segundo amistoso en Estados Unidos frente a Guatemala.

Este encuentro marcará el cierre de la preparación de la Tri antes de viajar hacia la sede de concentración mundialista.

Beccacece apuesta por una selección competitiva

El técnico argentino ha insistido en que utilizará hasta el último momento para definir la plantilla definitiva.

La decisión responde al buen nivel que muestran varios futbolistas ecuatorianos en el exterior y a la necesidad de evaluar estados físicos y rendimiento competitivo antes del torneo.

La expectativa se concentra especialmente en jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Kendry Páez y Enner Valencia.

Ecuador sueña con hacer historia en el Mundial 2026

La clasificación al Mundial volvió a despertar la ilusión de millones de ecuatorianos que esperan una destacada actuación de la Tri en Norteamérica.

El crecimiento de futbolistas ecuatorianos en ligas de élite alimenta las esperanzas de superar las campañas anteriores y competir de igual a igual frente a las grandes selecciones del planeta.

Sebastián Beccacece y el proyecto de Ecuador rumbo al Mundial.

Piero Hincapié campeón de la Premier League con Arsenal.

Willian Pacho y su temporada histórica en Europa.

Calendario completo del Mundial 2026.

Ecuador y sus mejores participaciones en Copas del Mundo.

Con información de – El Universo