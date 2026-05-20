Rusia crea un modelo pionero con IA para diagnosticar enfermedades inflamatorias

El sistema analiza las células inmunitarias, predice complicaciones y ayuda a seleccionar un tratamiento personalizado.

Investigadores del Laboratorio de Terapia Dirigida y Diagnóstico Predictivo de la Universidad Central de Rusia han desarrollado un método único en el mundo para la detección temprana de enfermedades inflamatorias mediante inteligencia artificial (IA), informan medios locales.

El método tiene el potencial de mejorar la eficacia del tratamiento para al menos dos millones de personas al año: pacientes de neumología con enfermedades pulmonares inflamatorias y diagnósticos autoinmunes.

Hasta ahora, el diagnóstico de enfermedades inflamatorias se basaba en síntomas clínicos, pruebas bioquímicas, exámenes citológicos e histológicos y radiografías. Sin embargo, estos métodos no permitían una evaluación temprana de la probabilidad de complicaciones.

Ahora un equipo de investigadores de la primera universidad privada de Rusia, basada en el modelo STEM (que pone énfasis en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ha creado un sistema de diagnóstico de células clave del sistema inmunitario que protegen el cuerpo.

Cómo actúa el método

Los científicos desarrollaron moléculas marcadoras que actúan como sensores de alta sensibilidad: localizan las células inmunitarias objetivo y se unen a ellas, sentando las bases para análisis posteriores. Los datos obtenidos son procesados ​​por una red neuronal entrenada para reconocer ‘perfiles’ específicos de respuesta inmunitaria.

La nueva tecnología permite a los médicos evaluar previamente cómo responderá el sistema inmunitario de una persona a la terapia y desarrollar un plan de tratamiento personalizado que elimine posibles respuestas negativas al tratamiento.

Los experimentos se realizaron con muestras de 100 pacientes con enfermedades pulmonares, como neumonía, bronquitis y asma.

Los resultados del descubrimiento se han publicado en la revista científica internacional The International Journal of Molecular Sciences.

Con información de – RT