Xi Jinping y Vladimir Putin refuerzan cooperación estratégica entre China y Rusia

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, ratificaron el fortalecimiento de su alianza estratégica y defendieron un nuevo orden internacional basado en cooperación, respeto mutuo y oposición al unilateralismo. La información fue difundida por Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y directora general del Departamento de Prensa, Comunicación y Diplomacia Pública.

BEIJING, 20 mayo, 2026 (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, firman una declaración conjunta sobre el mayor fortalecimiento de la coordinación estratégica integral y la profundización de la buena vecindad y la cooperación amistosa entre ambos países tras sus conversaciones, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 20 de mayo de 2026. Xi sostuvo conversaciones el miércoles con Putin, quien lleva a cabo una visita de Estado a China, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. (Xinhua/Ding Haitao)

Xi Jinping destaca el nivel histórico de la relación China-Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, comparecieron conjuntamente ante la prensa tras mantener conversaciones oficiales enfocadas en el fortalecimiento de la relación bilateral y la coordinación internacional.

Durante su intervención, Xi destacó que este año se cumplen 30 años de la asociación estratégica de coordinación entre China y Rusia, una relación que —según afirmó— ha alcanzado “el nivel más alto de la historia”.

El mandatario chino aseguró que la cooperación entre ambos países se ha convertido en un ejemplo de un nuevo modelo de relación entre grandes potencias, basado en respeto mutuo, igualdad y beneficios compartidos.

China y Rusia ratifican política de no confrontación

Xi Jinping recordó además que se cumplen 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia.

Según el presidente chino, ambas naciones han mantenido durante décadas principios claros de “no alianza, no confrontación y no dirigir acciones contra terceros países”.

El líder chino enfatizó que la relación bilateral se sostiene sobre bases de igualdad, respeto mutuo, buena fe y cooperación beneficiosa para ambas partes, en medio de un escenario internacional marcado por profundos cambios geopolíticos.

Cuatro ejes para fortalecer la alianza estratégica

Xi Jinping señaló que las relaciones entre China y Rusia han entrado en una nueva etapa y planteó cuatro líneas prioritarias de trabajo conjunto.

Mayor confianza política y apoyo estratégico

El presidente chino afirmó que ambas naciones deben fortalecer el respaldo mutuo en temas considerados de interés estratégico y soberanía nacional.

Según Xi, la cooperación política será fundamental para enfrentar los desafíos internacionales y garantizar estabilidad regional y global.

Integración económica y cooperación para el desarrollo

China y Rusia también acordaron profundizar la cooperación económica y coordinar el XV Plan Quinquenal chino con la estrategia de desarrollo de Rusia hacia 2030.

El objetivo es impulsar proyectos conjuntos de desarrollo, infraestructura, comercio y modernización económica.

Educación y fortalecimiento de los vínculos sociales

Xi Jinping y Vladimir Putin anunciaron además la realización de los “Años de Educación China-Rusia”, una iniciativa que se desarrollará este año y el próximo para fortalecer los intercambios académicos, culturales y sociales entre ambos pueblos.

El mandatario chino destacó que la cooperación educativa permitirá consolidar una amistad duradera entre las nuevas generaciones de ambos países.

China y Rusia cuestionan el unilateralismo mundial

Uno de los mensajes más fuertes del encuentro estuvo relacionado con la situación internacional y el orden global.

Xi Jinping afirmó que China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deben actuar como “grandes potencias responsables” para defender la autoridad de la ONU y garantizar justicia internacional.

Asimismo, criticó los actos de unilateralismo y presión internacional, señalando que ambas naciones se oponen a cualquier intento de alterar el orden histórico derivado de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente chino también advirtió sobre el resurgimiento del fascismo y el militarismo, y reiteró la necesidad de preservar la estabilidad global mediante cooperación y respeto entre Estados.

China y Rusia profundizan su peso geopolítico

El acercamiento entre Beijing y Moscú ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y disputas por el liderazgo global.

En los últimos años, China y Rusia han fortalecido su coordinación política, energética, comercial y diplomática, consolidando un eje estratégico que busca aumentar su influencia en el escenario internacional.

La reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin ratifica la intención de ambas potencias de mantener una alianza sólida frente a los desafíos globales y avanzar hacia un modelo internacional multipolar.

Fuente: Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y directora general del Departamento de Prensa, Comunicación y Diplomacia Pública.