¿Cuánto deben pagarte si trabajas en el feriado por la batalla de Pichincha en Ecuador?

El feriado nacional del 24 de mayo será trasladado al lunes 25 y quienes trabajen deberán recibir un recargo del 100 %

El feriado por la batalla de Pichincha, una de las fechas históricas más importantes del Ecuador, se trasladará este 2026 al lunes 25 de mayo, generando un descanso obligatorio de tres días desde el sábado 23.

Sin embargo, miles de trabajadores de sectores estratégicos, comerciales, turísticos y de servicios deberán laborar durante el asueto.

En esos casos, la ley ecuatoriana establece que las horas trabajadas en feriado nacional deben pagarse con un recargo del 100 %, es decir, al doble del valor normal.

¿Cómo se calcula el pago por trabajar en feriado?

El Código del Trabajo establece que cada hora laborada durante un feriado obligatorio y no recuperable debe ser remunerada al doble del valor habitual.

La fórmula para calcular el pago es la siguiente:

Divide tu salario mensual para 240 horas. Obtén el valor de tu hora ordinaria. Multiplica ese valor por 2. Multiplica el resultado por las horas trabajadas en el feriado.

Ejemplos de pago por trabajar en el feriado de Pichincha

Con el Salario Básico Unificado (SBU) vigente en 2026 de $ 482, así quedarían los valores:

Salario mensual Valor hora ordinaria Valor hora en feriado Pago por jornada de 8 horas $ 482 $ 2,01 $ 4,02 $ 32,16 $ 600 $ 2,50 $ 5,00 $ 40,00 $ 800 $ 3,33 $ 6,67 $ 53,33 $ 1.000 $ 4,17 $ 8,33 $ 66,67

Si tu salario es diferente, puedes aplicar la misma fórmula:

Salario ÷ 240 × 2 × horas trabajadas.

Empresas pueden compensar el feriado con descanso

La normativa laboral también permite que empleadores y trabajadores lleguen a un acuerdo para compensar el día trabajado con otro día de descanso.

Esto ocurre principalmente en sectores donde la operación no puede detenerse, como:

Hospitales

Hoteles

Restaurantes

Transporte

Turismo

Centros comerciales

Servicios básicos y de seguridad

No obstante, si no existe compensación acordada, el pago extraordinario es obligatorio.

¿Qué pasa si no te pagan el recargo por feriado?

El pago adicional por trabajar en un feriado es un derecho irrenunciable en Ecuador.Ningún empleador puede eliminar este beneficio mediante acuerdos verbales o escritos.

Si el trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, entidad encargada de verificar incumplimientos y aplicar sanciones administrativas.

Además, el empleador podría ser obligado a cancelar los valores pendientes junto con posibles multas.

Batalla de Pichincha: una fecha histórica para Ecuador

El feriado recuerda la batalla del Pichincha, ocurrida el 24 de mayo de 1822, considerada uno de los hechos decisivos para la independencia del Ecuador.

Cada año, esta fecha mueve el turismo interno y dinamiza sectores económicos como hotelería, gastronomía y transporte, especialmente en ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil.

Calendario oficial de feriados en Ecuador 2026.

¿Cuánto es el salario básico unificado en Ecuador?

Ministerio del Trabajo: derechos laborales durante feriados.

Turismo y movimiento económico por el feriado de mayo.

Historia de la batalla de Pichincha y su impacto en Ecuador.

Con información de – El Universo