Mapean las olas de calor «sin precedentes» que afectaron a Latinoamérica

Según un informe recién publicado, el año pasado hubo temperaturas muy por encima de los 40 °C que afectaron a amplias zonas de todo el continente.

Latinoamérica y el Caribe sufrieron en 2025 «episodios de calor sin precedentes, sequías pertinaces, lluvias extremas y ciclones tropicales devastadores», según revela un reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En el informe, titulado ‘Estado del clima en América Latina y el Caribe 2025’, la OMM señala que el año pasado «el promedio de la temperatura media anual en superficie (…) se situó entre el quinto y octavo más elevado jamás registrado«.

Indica que hubo olas de calor recurrentes e intensas, con temperaturas muy por encima de los 40 °C, que afectaron a amplias zonas de América del Norte, América Central y América del Sur.

«El valor medio de 2025 estuvo 0,40 °C por encima de la media del período 1991-2020» y «0,98 °C por encima del valor de referencia del período 1961-1990», detalla la organización.

De acuerdo con la OMM, el mayor ritmo de calentamiento de la región se produjo en México, con aproximadamente 0,34 °C por decenio entre 1991 y 2025.

Altas temperaturas

La organización menciona que la primera ola de calor del año pasado, entre finales de febrero y mediados de marzo, afectó al sur y al este de México, así como a Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Sin embargo, hubo otro momento de altas temperaturas en mayo, cuando se alcanzó entre 46 y 47 °C en varios municipios mexicanos, entre ellos San Ciro de Acosta en el estado de San Luis Potosí.

Aunque la OMM destaca que la mayor temperatura de la región en 2025 la vivió Mexicali, en México, cuando el 12 de agosto llegó a los 52,7 °C, marcando «un nuevo récord nacional».

En Sudamérica, Brasil estuvo afectado por al menos siete olas de calor el año pasado. Entre otras, destacan los 44 °C alcanzados en Río de Janeiro el 16 de febrero. De igual forma, en Argentina, ese mismo mes, se registraron temperaturas máximas sin precedentes en las regiones central y septentrional del país, como por ejemplo los 46,5 °C a los que se llegó en Rivadavia.

Con información de – RT