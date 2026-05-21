Número de turistas de parte continental china a Japón cae 56,8 por ciento en abril

TOKIO, El número de visitantes de la parte continental china a Japón disminuyó un 56,8 por ciento interanual en abril, lo que marca el quinto mes consecutivo de caída, mostrado hoy miércoles datos gubernamentales.

Los datos publicados por la Organización Nacional de Turismo de Japón mostraron que las llegadas de visitantes de la parte continental china en los primeros cuatro meses de 2026 cayeron un 55,1 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hizo declaraciones erróneas sobre Taiwán, el número de turistas de la parte continental de China que viajan a Japón ha seguido disminuyendo, lo que ejerce presión sobre los sectores de comercio minorista, alojamiento y restauración de Japón.

Además del mercado de la parte continental china, el número de visitantes de Europa y Medio Oriente también disminuyó notablemente en abril.

Afectadas por las prolongadas tensiones en Medio Oriente, múltiples rutas aéreas han reducido sus servicios y los precios de los boletos de avión han aumentado, lo que provocó una caída interanual del 21,4 por ciento en los visitantes de Medio Oriente.

Entre los principales países europeos, el número de visitantes a Japón procedentes de Italia, España y Alemania cayó un 34,2 por ciento, un 21,6 por ciento y un 15,2 por ciento, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Los informes financieros publicados recientemente por varias empresas japonesas mostraron que las ventas libres de impuestos se han visto algunas veces a una presión significativa debido a la disminución de turistas chinos.

Para el año fiscal 2025, que abarca de abril de 2025 a marzo de 2026, las ventas conjuntas libres de impuestos de tres grandes almacenes en Fukuoka disminuyeron un 20 por ciento interanual.

Entre ellos, los grandes almacenes Hakata Daimaru registraron una caída del 39 por ciento en las ventas libres de impuestos, lo que generó pérdidas.

Con información de – Xinhua