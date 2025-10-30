Xi dice que desarrollo de China va de la mano con la visión de Trump de «Hacer EE. UU. grande otra vez”

BUSAN, República de Corea, El presidente chino, Xi Jinping, afirmó hoy jueves en Busan que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de «Hacer Estados Unidos grande otra vez».
Xi hizo las declaraciones durante una reunión con Trump, tras aterrizar en Busan para asistir a la 32ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés) en Gyeongju, además de realizar una visita de Estado a la República de Corea.
Xi dijo que los dos países son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos. «China y EE. UU. deben ser socios y amigos.
Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad», indicó. Xi manifestó también que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.
Confirmado.net – Xinhua