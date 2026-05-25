Pasión por el fútbol conecta a universitarios de China e Iberoamérica durante encuentro juvenil en Hangzhou

HANGZHOU, 24 may (Xinhua) — Con un silbatazo del árbitro principal, el futbolista mexicano Jesús Godínez entró sonriente al círculo central del campo, pisó el balón y, con un suave toque de su pie derecho, realizó el saque inicial, dando comienzo oficial al partido amistoso de fútbol universitario entre China y México, celebrado en la ciudad china de Hangzhou.

Sobre el césped de la Academia de Fútbol de Hangzhou, el equipo de la academia y la selección de la Universidad Iberoamericana de México se midieron el jueves en un partido tan intenso como amistoso, desplegando la vitalidad y el dinamismo juvenil en cada rápida transición entre la defensa y el ataque, un emocionante duelo que finalmente se selló con la victoria para el conjunto mexicano.



Invitados chinos y extranjeros, profesores y estudiantes participantes en el Evento Deportivo Juvenil China-Iberoamérica, en esta foto grupal tomada en el estadio de la Academia de Fútbol de la ciudad Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang. (Xinhua/Cortesía)

Pablo Vargas, miembro del equipo visitante, compartió sus impresiones sobre el juego, calificándolo como un partido de alta intensidad. Asimismo, destacó la gran eficiencia y el elevado nivel técnico del conjunto rival y aseguró que todos los integrantes disfrutaron enormemente de la experiencia.

El encuentro futbolístico forma parte de las actividades del Evento Deportivo Juvenil China-Iberoamérica, organizado conjuntamente por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (CPAFFC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), que se llevó a cabo del 20 al 22 de mayo en Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang.

A pesar de la gran distancia geográfica que separa a China de los países iberoamericanos, y aun cuando sus jóvenes tienen diferentes tonos de piel y estilos de vida, la pasión compartida por el fútbol ha cruzado océanos para tender un puente de comunicación, afirmó Shen Xin, vicepresidente de la CPAFFC, en el discurso inaugural del evento.

Igualmente, recordó que la CPAFFC y el CID firmaron en julio de 2025 en Beijing un memorando de entendimiento que sembró la semilla para organizar actividades de intercambio deportivo juvenil.

Shen resaltó que aquella visión de hace un año florece hoy en Hangzhou, convirtiéndose en una práctica viva para potenciar el intercambio entre los jóvenes, impulsar el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y profundizar la amistad entre los pueblos.

«Lo que aquí vivimos es un claro ejemplo de diplomacia deportiva, donde el deporte se convierte en un lenguaje universal capaz de unir países y construir futuro», afirmó María Belén Lara Martínez, secretaria ejecutiva del CID y jefa del área de cooperación y promoción internacional del Consejo Superior de Deportes de España.

Tras subrayar el respaldo del Consejo Superior de Deportes de España, que refuerza este marco de cooperación entre Iberoamericano y España, Martínez subrayó la claridad del objetivo: consolidar un plan de trabajo sólido que fortalezca aún más los lazos entre el pueblo chino y la comunidad iberoamericana.

Durante una mesa redonda sobre fútbol juvenil celebrada también el jueves, la experiencia iberoamericana en el entrenamiento de fútbol para jóvenes y las prácticas implementadas en Zhejiang se convirtieron en el foco de atención de los invitados chinos y extranjeros.

Ambas partes expresaron su deseo de profundizar la cooperación internacional en el ámbito futbolístico y de reforzar la colaboración entre ciudades hermanas, con el propósito de consolidar el entendimiento mutuo a través de los intercambios juveniles y lograr que la cooperación deportiva beneficie a un mayor número de jóvenes, tanto chinos como extranjeros. ■

Con información de la AGENCIA XINHUA