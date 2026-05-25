Roland Garros 2026 arranca con calor extremo, sorpresas latinoamericanas y un sufrido triunfo de Djokovic

El mítico torneo de Roland Garros comenzó en París bajo temperaturas extremas que ya condicionan el desarrollo de los partidos sobre la arcilla francesa. La gran ausencia del certamen es la del español Carlos Alcaraz, campeón defensor, quien quedó fuera por una lesión en la muñeca derecha. Con este escenario, el italiano Jannik Sinner aparece como principal favorito, mientras que el serbio Novak Djokovic debutó con una trabajada victoria en busca de un histórico título 25 de Grand Slam.

Djokovic sufre, pero avanza en busca de otro récord

El partido más esperado de la jornada fue el estreno de Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, quien tuvo que remontar tras perder el primer set frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

El serbio terminó imponiéndose por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 en un duelo que evidenció algunas dudas físicas y de ritmo del ex número uno del mundo, quien llegaba sin victorias en arcilla esta temporada.

Djokovic sufrió especialmente con el potente servicio del joven francés, que logró llevarse la primera manga gracias a una impresionante seguidilla de aces. Sin embargo, la experiencia del balcánico terminó inclinando el partido a su favor.

Con 39 años, Djokovic busca conquistar su vigésimo quinto título de Grand Slam y ampliar aún más su legado histórico en el tenis mundial.

En la segunda ronda enfrentará al francés Valentin Royer, quien eliminó con contundencia al boliviano Hugo Dellien.

El calor extremo marca el inicio del Grand Slam parisino

La primera jornada de Roland Garros estuvo marcada por las altas temperaturas que afectan a París y que han obligado a jugadores y organización a tomar medidas especiales para enfrentar el intenso calor en los partidos disputados al mediodía.

Las condiciones climáticas se han convertido en un factor determinante en el rendimiento físico de los tenistas sobre la lenta arcilla parisina, especialmente durante la primera semana del torneo.

A esto se suma la inesperada baja de Carlos Alcaraz, quien no podrá defender el título conseguido en 2025 debido a una lesión en la muñeca derecha. Su ausencia modifica completamente el panorama del torneo masculino y deja a Jannik Sinner como el máximo candidato al trofeo.

Latinoamérica sorprende en la primera jornada

La representación latinoamericana dejó importantes noticias positivas en el arranque del torneo.

Los argentinos Thiago Tirante y Marco Trungelliti avanzaron a la segunda ronda tras sólidas actuaciones, mientras que la joven argentina Solana Sierra protagonizó una de las sorpresas del día al derrotar a la británica Emma Raducanu.

No todo fue positivo para Argentina, ya que Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado en la primera ronda.

La expectativa ahora se traslada al debut del peruano Ignacio Buse, reciente campeón en Hamburgo y una de las jóvenes promesas sudamericanas del circuito.

También generan atención las presentaciones de la colombiana Camila Osorio y la mexicana Renata Zarazúa.

El cuadro femenino promete máxima competencia

En el torneo femenino no existe una favorita clara. La estadounidense Coco Gauff, campeona en 2025, intentará defender el título frente a un grupo de candidatas de alto nivel.

Entre las principales aspirantes aparecen la bielorrusa Aryna Sabalenka, la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina, en un cuadro que se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años.