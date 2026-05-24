Alibaba celebra Cumbre Global de Comercio Electrónico en México

TOLUCA, México, 23 may (Xinhua) — El gigante chino Alibaba.com celebró la Cumbre Global de Comercio Electrónico en México, en el comienzo de una gira por el país con el propósito de acelerar el tránsito de los emprendedores mexicanos hacia el mundo digital y acercarlos a las cadenas de valor, de acuerdo con los participantes.

El titular de la empresa en Mexico, Zhang Yao, dijo que, a lo largo de su historia, Alibaba.com ha sido testigo de la evolución de las pequeñas empresas hasta transformarse en grandes corporativos, apoyadas en parte en su vasto ecosistema digital.

«Estoy convencido de que el día de hoy todos ustedes tienen esta capacidad de ayudarse, y nosotros tenemos esa capacidad de ayudarlos para (hacer) crecer su negocio», indicó Zhang en el evento celebrado el viernes en la ciudad de Toluca, aledaña a la capital mexicana.

Imagen del 22 de mayo de 2026 del titular de la empresa china Alibaba.com en México, Zhang Yao, reaccionando durante la Cumbre Global de Comercio Electrónico en México, en el municipio de San Mateo Atenco, México. El gigante chino Alibaba.com celebró la Cumbre Global de Comercio Electrónico en México, en el comienzo de una gira por el país con el propósito de acelerar el tránsito de los emprendedores mexicanos hacia el mundo digital y acercarlos a las cadenas de valor, de acuerdo con los participantes. (Xinhua/Leonardo Casas)

Durante la cumbre, el representante chino apuntó que la plataforma B2B («business to business» o negocio a negocio) representa una oportunidad para el desarrollo de los pequeños negocios, para ir de su fase presencial hasta el negocio en línea, con el objetivo de alcanzar ventas globales.

Por su parte, el director general de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Hugo Enrique Gómez, indicó que el evento refleja el rumbo que debe tomar México hacia una economía más innovadora, más conectada y con mayores oportunidades para todos.

«Hoy vivimos una transformación económica global sin precedentes y la digitalización ya no es una opción complementaria, es una condición indispensable para competir, crecer y permanecer en el mercado», resaltó Gómez en el evento al que acudieron representantes de más de 400 empresas mexicanas.

El funcionario añadió que hablar de comercio electrónico no es referirse únicamente a la tecnología, sino también a la competitividad, al acceso a nuevos mercados, a la internacionalización y a la posibilidad real de que una empresa local pueda proyectarse globalmente.

«Que una plataforma líder mundial como Alibaba esté hoy aquí, compartiendo conocimiento, experiencia y visión estratégica con el sector productivo del Estado de México, representa una oportunidad extraordinaria para nuestras empresas, especialmente para las micro, pequeña y medianas empresas que constituyen el corazón de nuestra economía», subrayó.

En tanto, el presidente internacional de Vinculación Empresarial y de Negocios de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, Jorge Antúnez, indicó que el evento de Alibaba.com representa una oportunidad para tender «un puente digital e histórico de proporciones globales».

Con la Cumbre, la cual será replicada en otras entidades del país, se inaugura una era de prosperidad compartida, en donde la tecnología y el comercio digital serán el motor que impulse el talento mexiquense hacia el mundo, destacó.

Por su parte, la representante del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Luo Aihui, coincidió en que la economía digital está transformando el panorama comercial, y China y México han demostrado gran complementariedad y enorme potencial de colaboración en este proceso.

Según la especialista, el comercio electrónico transfronterizo se desarrolla con dinamismo, y cada vez más productos chinos de alta calidad y productos emblemáticos mexicanos están ingresando aceleradamente a sus respectivos mercados.

Como ejemplo, Luo citó que Alibaba.com ya ha establecido colaboración en el mercado mexicano con empresas logísticas locales e incubadoras de pequeñas y medianas empresas, ayudando a miles de compañías mexicanas a llegar a consumidores de todo el mundo.

«Precisamente ese tipo de plataformas brinda a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a las empresas locales mexicanas, una vía eficiente para integrarse a los mercados internacionales», indicó.

Alibaba es una de las plataformas mayoristas en línea más importantes del mundo y forma parte del Grupo Alibaba.

El sitio fue creado para conectar empresas y clientes B2B, facilitando el comercio internacional en cualquier momento, poniendo en contacto a fabricantes, mayoristas y minoristas que ofrecen productos en más de 5.900 categorías.

Con información de la AGENCIA XINHUA