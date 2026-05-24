Buque Escuela Guayas promocionará turismo de Ecuador en su nuevo periplo internacional

El Buque Escuela de Guayas, velero de la Armada de Ecuador dedicado a la instrucción de guardamarinos, inició el viernes su nuevo periplo internacional con el propósito adicional de promover el turismo, las exportaciones y las inversiones del país.

«El Gobierno del presidente Daniel Noboa fortalece la promoción internacional del Ecuador mediante una alianza estratégica entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y el Ministerio de Defensa, a través de la Armada del Ecuador, que permitirá utilizar al Buque Escuela Guayas como plataforma para impulsar el turismo, las exportaciones y las inversiones ecuatorianas en escenarios internacionales», informó en la cartera de Estado en un comunicado.

En la ceremonia de zarpe se presentó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre ambas instituciones para coordinar acciones, mediante la utilización del Buque, como una vitrina de promoción y proyección internacional del país.

El buque salió del muelle del Yacht Club Naval en la ciudad de Guayaquil (suroeste) y su derrotero incluye puertos de Norfolk, Baltimore, Nueva York, Boston y Jacksonville, en Estados Unidos, y Balboa, en Panamá.

Está previsto que en los puertos que toque este buque insignia se realicen encuentros diplomáticos, actividades culturales, intercambios oficiales y eventos abiertos al público.

Las actividades incluirán experiencias culturales, muestras gastronómicas, exhibiciones artesanales y de emprendimientos, en el objetivo de difundir la riqueza turística, cultural y productiva del país ante visitantes y audiencias de alcance mundial.

Entre los productos que viajan a bordo de la embarcación están camarón, chocolate y sombreros de paja toquilla.

«Estas acciones refuerzan la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la presencia del Ecuador en escenarios internacionales, promoviendo al país como un socio comercial confiable y un destino con alto potencial turístico y de inversión», precisó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El Buque Escuela Guayas, de la Armada del Ecuador, es un velero tipo bricbarca construido en 1976 cuyo nombre rinde tributo al vapor «Guayas», el primer barco a vapor construido en Sudamérica.

Con información de AGENCIA SPUTNIK