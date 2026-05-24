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May 24, 2026

Tenis.-Boris Becker respalda la protesta de los tenistas por los premios en metálico de los ‘Grand Slams’

  • mayo 24, 2026
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El extenista alemán Boris Becker, antiguo número uno del ranking mundial, ha respaldado a los jugadores y jugadoras en su protesta para reclamar mayores premios en metálico en los torneos del ‘Grand Slam’.

En un evento organizado este viernes por la cadena televisiva Eurosport, previo al inicio de los cuadros finales en Roland Garros, Becker declaró que esta cuestión era especialmente importante para que los tenistas de menor rango puedan ganarse la vida con su deporte.

Varios jugadores protestan en París de cara al inminente torneo, limitando a un cuarto de hora sus obligaciones con los periodistas; la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del ranking de la WTA y cabecilla de dichas protestas, comentó que «15 minutos son mejores que nada».

Así, Becker se solidarizó. «Puedo entender a los jugadores, una carrera en el tenis puede terminar mañana mismo», afirmó. «Por el amor de Dios, si ganáis tanto dinero, gastadlo también en premios en las primeras rondas para los jugadores que lo necesitan para sobrevivir», se dirigió el extenista alemán a los responsables de los ‘Grand Slams’.

La directora del Abierto de Francia, Amélie Mauresmo, dijo que estaba «un poco entristecida» por las quejas y negó que vaya a haber cambios inmediatos al respecto, pero sí señaló que se iniciarán conversaciones.

Los tenistas afirman que no reciben suficiente dinero de los ingresos cada vez mayores de los ‘Grand Slams’, si bien los premios en metálico han aumentado de forma constante; en París, en concreto, han aumentado un 9,5% desde 2025, hasta los 61,7 millones de euros.

Los premios en metálico representan entre el 12% y el 16% de los ingresos y los tenistas quieren que suban hasta el 22%. No en vano, los tenistas tienen que pagarse viaje y alojamiento por todo el mundo y sufragar los de sus entrenadores, su ‘staff’, sus fisioterapeutas, etc.

Solo unos pocos tenistas pueden afrontar ese gasto. Aun así, Becker admitió que sus demandas son difíciles de entender para gente alejada del ámbito del tenis profesional, pues los considerarían codiciosos. Becker calificó de «justa» una subida de los premios en metálico al 22%. «No quieren un 50% más que en otros deportes, sino un 7%», concluyó.

Con información de EUROPA PRESS

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