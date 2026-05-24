Irán establece en México su campo base para el Mundial 2026

La selección de Irán, que tenía previsto inicialmente establecer su campo base en Tucson (Estados Unidos) durante el Mundial 2026, se establecerá finalmente en México con el aval de la FIFA, lo que podría en principio solventar los problemas de las visas de entrada a territorio estadounidense.

«Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (…) nuestra solicitud ha sido aceptada (…) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico», declaró este sábado Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en un vídeo difundido por la agencia de prensa iraní Fars.

«Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto», añadió el dirigente del organismo iraní, mientras la participación de Irán en el Mundial (11 de junio – 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

Clasificado para su cuarta fase final consecutiva, Irán debe disputar sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

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