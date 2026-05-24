Paola Pabón llama a defender Pichincha y lanza duras críticas al gobierno de Noboa

Paola Pabón advierte que “Pichincha no puede retroceder” y cuestiona al gobierno de Noboa

La prefecta de Paola Pabón protagonizó uno de los discursos políticos más contundentes durante la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Pichincha. En un acto cargado de mensajes políticos y sociales, la autoridad provincial llamó a defender el legado construido durante sus siete años de gestión y cuestionó con dureza la situación que atraviesa el país bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Pabón aseguró que Ecuador vive una profunda crisis institucional y social, marcada por el incremento de la violencia, el deterioro de los servicios públicos y la persecución política contra sectores de oposición.

Hemos gobernado junto a la gente y para la gente en medio de la adversidad, y hemos salido adelante



“Hemos hecho de Pichincha una provincia invencible”, dijo la prefecta de Pichincha, @PaolaPabonC en su última Sesión Solemne por la conmemoración de los 204 años de la Batalla de… pic.twitter.com/qpidlKcLUY — Confirmado.net (@confirmadonet) May 23, 2026

Paola Pabón llama a defender los programas sociales de Pichincha

Durante su intervención, la prefecta insistió en que la ciudadanía no debe “conformarse con menos” y pidió respaldar los programas sociales impulsados por la Prefectura de Pichincha.

“No permitamos que Pichincha retroceda, no permitamos que la desinstitucionalización del Estado llegue a Pichincha”, expresó la líder vinculada a la Revolución Ciudadana.

Pabón destacó que el “cuidado de la vida” ha sido el eje central de su administración y aseguró que, pese a las dificultades financieras y políticas, la provincia logró sostener programas sociales, obras y proyectos de inversión.

“El dogma neoliberal llegó con una receta fracasada”

La prefecta también lanzó fuertes cuestionamientos al modelo económico impulsado por el actual gobierno. Según afirmó, el país enfrenta consecuencias graves derivadas de políticas neoliberales.

“El dogma neoliberal llegó con una receta fracasada, y los resultados son evidentes: más violencia, el peor registro de muertes violentas, deterioro de la salud y educación públicas”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que la inseguridad y las desapariciones forzadas de jóvenes han generado temor en miles de familias ecuatorianas, mientras que la crisis social continúa profundizándose.

Respaldo a Aquiles Alvarez y denuncias de persecución política

En otro momento de su discurso, Pabón defendió al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y denunció una supuesta persecución contra líderes de oposición.

La prefecta afirmó que existen intentos de “quebrar las reglas democráticas” y aseguró que sectores políticos buscan debilitar a la oposición mediante acciones judiciales y mediáticas.

Además, recordó los momentos más complejos que atravesó su administración provincial, incluyendo procesos judiciales, la pandemia y problemas financieros derivados de retrasos en las asignaciones estatales.

“Nos acusaron de rebelión, sufrimos la cárcel, la pandemia de la COVID-19 y hemos gobernado en medio de una profunda inestabilidad financiera”, manifestó.

Pabón asegura que triplicó la inversión en Pichincha

La autoridad provincial aseguró que, pese a las dificultades económicas, la Prefectura logró “triplicar” el presupuesto de inversión mediante créditos internacionales y mecanismos de financiamiento.

“Vivimos retrasados: dos, tres, hasta seis meses”, afirmó sobre la entrega de recursos desde el año 2020.

Pabón también aprovechó el acto para destacar el significado personal de su gestión al convertirse en la primera mujer en ocupar la Prefectura de Pichincha.

“Ser la primera mujer prefecta de Pichincha ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, expresó ante los asistentes.

FIN