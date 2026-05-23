Embajadores de la Unión Europea recorren Ecuador y refuerzan cooperación en energía, cultura y desarrollo sostenible

Unión Europea fortalece cooperación con Ecuador en Azuay, Cañar y Quito

En el marco del Mes de Europa 2026, embajadores y representantes de la Unión Europea realizaron una misión oficial en Azuay, Cañar y Quito para fortalecer la cooperación con Ecuador en áreas estratégicas como energía, infraestructura, cultura y desarrollo sostenible. La agenda incluyó visitas técnicas, encuentros institucionales y actos simbólicos que ratifican la relación política y económica entre ambas partes.

El Puente Europa: símbolo de cooperación y resiliencia

La misión diplomática inició con la develación de una placa conmemorativa por los 25 años del Puente Europa, infraestructura que conecta las provincias de Azuay y Cañar y que fue construida tras el desastre de La Josefina como parte del apoyo europeo a Ecuador.

La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, destacó que la cooperación europea busca impulsar alianzas sostenibles y soluciones adaptadas a las necesidades territoriales.

“La relación con Ecuador se fortalece en el territorio, escuchando a sus habitantes y autoridades y palpando el impacto de nuestra cooperación”, señaló la diplomática.

En el evento participaron autoridades locales como los prefectos de Azuay y Cañar, quienes resaltaron el impacto de la cooperación internacional en el desarrollo regional.

La transición energética entra en la agenda bilateral

Uno de los puntos centrales de la misión fue la visita técnica a la Central Hidroeléctrica Mazar, parte del complejo Paute, en medio de los desafíos energéticos que enfrenta Ecuador.

Durante el recorrido, los diplomáticos europeos conocieron el aporte tecnológico de empresas de Alemania, España, Francia e Italia en infraestructura energética y mantuvieron reuniones enfocadas en inversiones sostenibles y estabilidad eléctrica.

La agenda se enmarca en la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, orientada a promover infraestructura resiliente, modernización digital y transición energética mediante alianzas público-privadas.

Cultura y artesanía como motor económico

La misión también incluyó actividades vinculadas al patrimonio cultural y al desarrollo local. Los embajadores visitaron el Museo de la Makana, el Museo del Sombrero y la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora, donde conocieron proyectos impulsados con apoyo europeo.

La cooperación permitió fortalecer procesos productivos y abrir espacios para que productos artesanales ecuatorianos ingresen al mercado europeo.

La delegación resaltó que cultura, identidad y economía forman parte de un mismo eje de desarrollo sostenible.

Unión Europea y Ecuador fortalecen diálogo político

La agenda concluyó en Quito con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y un encuentro oficial con la canciller Gabriela Sommerfeld.

Durante el acto simbólico, la embajadora Doródnova vinculó el proceso independentista ecuatoriano con los principios fundacionales de la Unión Europea basados en paz, democracia y cooperación.

“Las banderas ecuatoriana y europea en esta plaza son el testimonio de que nuestra búsqueda de justicia, democracia y dignidad es una sola voz que une continentes”, afirmó.

El encuentro permitió revisar la agenda bilateral y consolidar futuras alianzas estratégicas entre Ecuador y la Unión Europea.