China dispara importaciones de camarón y Ecuador consolida su liderazgo con el 77% del mercado

Ecuador lidera exportaciones de camarón a China con el 77% del mercado

Las importaciones de camarón en China continúan creciendo y Ecuador se mantiene como el principal proveedor del gigante asiático. Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), entre enero y abril de 2026 las compras chinas de camarón aumentaron 27% en volumen y 22% en dólares, consolidando al producto ecuatoriano como líder absoluto en uno de los mercados más estratégicos del mundo.

Ecuador domina el mercado chino del camarón

Las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura reflejan que Ecuador concentró el 77% de las importaciones de camarón realizadas por China durante el período enero-abril de 2026.

Esto representa un total de 263.222 toneladas exportadas hacia el mercado asiático, ubicando ampliamente al país por encima de otros competidores internacionales como India y Tailandia.

India alcanzó el 14% de participación con 49.748 toneladas, mientras que Tailandia registró el 2% con 7.556 toneladas.

Importaciones chinas crecieron con fuerza en 2026

El informe elaborado con base en estadísticas de China Customs señala que las importaciones de camarón aumentaron 27% en toneladas y 22% en valor frente al mismo período de 2025.

Entre enero y abril de 2026, China importó:

343.523 toneladas de camarón,

equivalentes a USD 1.769 millones.

En comparación:

en 2025 las importaciones fueron de 269.672 toneladas,

mientras que en 2024 alcanzaron 297.607 toneladas.

La CNA destacó que el crecimiento promedio de las importaciones chinas entre enero y abril ha sido del 4% en los últimos tres años.

Ecuador aumenta exportaciones mientras otros mercados pierden terreno

El reporte muestra además que las exportaciones ecuatorianas de camarón hacia China crecieron 30% respecto a 2025, consolidando aún más el liderazgo nacional.

India también registró un incremento importante del 50%, mientras que Tailandia tuvo una subida moderada del 5%.

En contraste, otros mercados reflejaron caídas:

Argentina registró una reducción del 27%,

mientras que otros proveedores internacionales disminuyeron 17%.

China se mantiene como mercado estratégico para Ecuador

El desempeño del camarón ecuatoriano ratifica la importancia de China como uno de los principales destinos de exportación para el sector acuícola nacional.

La industria camaronera se ha convertido en uno de los pilares de generación de divisas para Ecuador y mantiene una fuerte presencia en Asia gracias a su capacidad productiva, competitividad y calidad exportable.

Los datos de la Cámara Nacional de Acuacultura evidencian además que la demanda china continúa sólida pese al contexto económico internacional y a la competencia creciente en el mercado global. FIN