La IA ya eligió a su favorita para ganar el Mundial 2026: esta selección lidera todas las predicciones

La inteligencia artificial ya lanzó sus predicciones para el Mundial de Fútbol 2026 y hay una selección que domina claramente los análisis. Tanto ChatGPT como Gemini, dos de las plataformas de IA más utilizadas del mundo, coinciden en señalar a España como la principal candidata a conquistar la próxima Copa del Mundo.

El análisis toma en cuenta el rendimiento reciente de las selecciones, el nivel de sus plantillas, figuras internacionales, resultados en eliminatorias y torneos recientes, además de factores tácticos y consistencia competitiva.

España lidera las predicciones para el Mundial 2026

Las dos inteligencias artificiales coincidieron en que España llega al Mundial 2026 como el equipo más equilibrado y sólido del panorama internacional.

Entre los factores que impulsan a la selección española destacan:

El trabajo táctico del entrenador Luis de la Fuente

Las rachas positivas en eliminatorias europeas

El equilibrio entre juventud y experiencia

La consolidación de una identidad de juego ofensiva y dinámica

Ambos modelos resaltaron además la evolución futbolística de España en los últimos años, especialmente por su capacidad para dominar partidos desde la posesión y la presión alta.

Lamine Yamal aparece como una de las grandes figuras

Uno de los nombres más mencionados en las predicciones es el de Lamine Yamal, considerado por las IA como una de las principales figuras emergentes del fútbol mundial.

La combinación de jóvenes talentos con futbolistas consolidados convierte a España en un equipo con profundidad y variantes ofensivas.

Gemini incluso destacó que España posee actualmente “el sistema táctico más completo y regular” entre las selecciones candidatas.

Francia sigue siendo una potencia mundial

Otra selección que aparece muy cerca de España es Francia.

ChatGPT y Gemini coincidieron en que Francia cuenta con la plantilla más profunda del mundo, liderada por:

Kylian Mbappé

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

William Saliba

Las IA resaltan especialmente el poder físico, la velocidad y la capacidad ofensiva del combinado francés.

Inglaterra mantiene su generación dorada

Inglaterra también aparece entre las principales favoritas.

El análisis destaca a figuras como:

Jude Bellingham

Harry Kane

Las plataformas de IA consideran que Inglaterra atraviesa una de las generaciones más talentosas de su historia reciente y valoran sus sólidos resultados en eliminatorias internacionales.

Argentina sigue en la pelea como campeona vigente

Pese al recambio generacional, Argentina continúa siendo una de las selecciones más respetadas según los modelos predictivos.

Las IA destacan:

La estructura táctica de Lionel Scaloni

El liderazgo de Lionel Messi

El crecimiento de jugadores como: Alexis Mac Allister Enzo Fernández Lautaro Martínez



Argentina llega además como vigente campeona del mundo, un factor que sigue teniendo peso en cualquier predicción.

Brasil nunca deja de ser candidata

Aunque no lidera las proyecciones, Brasil también aparece como una de las selecciones con opciones reales de pelear el título.

El talento ofensivo, la historia mundialista y el peso de sus figuras mantienen a Brasil dentro del grupo de favoritos.

¿Qué tan confiables son las predicciones de la IA?

Tanto ChatGPT como Gemini basan sus respuestas en:

Estadísticas recientes

Rendimiento en eliminatorias

Calidad de plantillas

Tendencias tácticas

Resultados internacionales

Profundidad de los equipos

Sin embargo, el Mundial suele romper pronósticos y la historia demuestra que factores emocionales, lesiones o sorpresas deportivas pueden cambiar completamente el panorama.

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Con información de – El Universo