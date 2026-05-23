China registro aumento continuo en poblaciones silvestres de especies en peligro de extinción 

BEIJING, China, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ha experimentado en los últimos años un crecimiento constante en las poblaciones silvestres de especies en peligro de extinción, informó hoy viernes la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas.

Actualmente, más de 200 especies de animales salvajes raros y cuya existencia se encuentra amenazada han entrado en una fase de crecimiento recuperativo en todo el país, mientras que la cifra para las de plantas en condiciones semejantes de riesgo que han recibido protección de emergencia supera las 100, señaló el organismo al celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica 2026.

Asimismo, destacó que este progreso ha sido respaldado por los continuos esfuerzos del país orientados a proteger los hábitats de la vida silvestre, los cuales incluyen dos sistemas de escala nacional: uno de reservas naturales, cuyo pilar fundamental son los parques nacionales, y otro de jardines botánicos.

Un ejemplo destacado es el gibón de Hainan, cuya población aumentó a 44 individuos en 2025, distribuidos en siete grupos.

Oriundo de la provincia meridional insular tropical de Hainan, constituye la única población de gibones en el planeta que ha mantenido un crecimiento continuo, de acuerdo con lo revelado por los datos de la entidad.

Además, el país ha implementado múltiples medidas destinadas a la protección de las aves y ha designado 1.140 sitios como hábitats clave a lo largo de sus rutas migratorias.

Estos esfuerzos han propiciado un incremento estable en el número de especies de aviares protegidas a nivel nacional, agregó la administración.

Según registros, China alberga aproximadamente 3.100 especies de vertebrados terrestres y más de 39.000 de plantas superiores, lo cual la sitúa entre los líderes mundiales en materia de biodiversidad.

Con información de – Xinhua