“Tiene defensa de élite, pero sin gol se acaba el viaje”: prensa española analiza a Ecuador rumbo al Mundial 2026

La selección de Ecuador llega al Mundial 2026 con una de las generaciones más prometedoras de su historia, liderada por figuras consolidadas en Europa como Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo. Sin embargo, mientras la prensa internacional destaca la solidez defensiva y el intenso mediocampo de la Tricolor, también advierte sobre un problema que podría marcar su destino en la Copa del Mundo: la falta de gol.

Medios españoles analizaron el presente del equipo dirigido por Sebastián Beccacece y coincidieron en que Ecuador tiene argumentos suficientes para clasificar a octavos de final, aunque su efectividad ofensiva sigue siendo una de las principales dudas antes del debut ante Costa de Marfil.

La prensa española destaca la fortaleza defensiva de Ecuador

El portal español Onda Cero realizó un amplio análisis sobre la Tricolor y resaltó el crecimiento competitivo del equipo ecuatoriano en los últimos años.

Según el medio, Ecuador llegará al Mundial de Estados Unidos “en plena madurez”, pese a la juventud de varios de sus futbolistas más importantes.

La publicación destacó especialmente a:

Willian Pacho

Piero Hincapié

Moisés Caicedo

Todos ellos considerados piezas clave tanto en la selección ecuatoriana como en clubes de élite del fútbol europeo.

“Ecuador presenta una defensa de élite y un mediocampo capaz de ejercer presión alta”, señaló el medio español, que calificó a la Tri como un rival “muy incómodo”.

La falta de gol, la principal preocupación antes del Mundial

Aunque el análisis internacional resalta la organización táctica de Ecuador, también pone énfasis en las limitaciones ofensivas del equipo.

Onda Cero advirtió que la selección ecuatoriana “es casi imposible de batir cuando está bien organizada”, pero insistió en que la ausencia de un delantero de primer nivel podría convertirse en un problema decisivo.

“Sin gol, ahí se acaba el viaje”, concluyó el análisis del medio español.

La publicación además comparó a Ecuador con Paraguay como una de las selecciones menos efectivas ofensivamente de la Conmebol.

El partido contra Costa de Marfil será clave

La Tricolor integrará el grupo E del Mundial 2026 junto con:

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

El debut ecuatoriano será el 14 de junio frente a Costa de Marfil, un encuentro que la prensa internacional considera determinante para definir el futuro del grupo.

Según el análisis, una victoria dejaría a Ecuador con altas posibilidades de clasificar a octavos de final.

En cambio, una derrota obligaría a la Tri a buscar puntos ante Alemania, uno de los favoritos del grupo.

Sebastián Beccacece apuesta por intensidad y presión alta

Desde la llegada de Sebastián Beccacece, Ecuador ha consolidado una identidad de juego basada en intensidad, velocidad y presión en campo rival.

La nueva generación ecuatoriana combina juventud con experiencia internacional, algo que ha elevado las expectativas de la afición para esta Copa del Mundo.

Analistas deportivos consideran que Ecuador tiene una de las mejores defensas del continente, aunque el reto será transformar ese equilibrio defensivo en contundencia ofensiva.

Ecuador jugará su quinto Mundial absoluto

La Copa del Mundo 2026 será la quinta participación de Ecuador en un Mundial absoluto, luego de sus apariciones en:

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Brasil 2014

Catar 2022

La mejor actuación histórica de la Tricolor ocurrió en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Convocados de Ecuador para la Copa del Mundo

Sebastián Beccacece y su proyecto con la Tri

Moisés Caicedo y su temporada en Europa

Historia de Ecuador en los Mundiales

Con información de – El Universo