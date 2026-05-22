Feriado del 24 de mayo en Ecuador: este será el día oficial de descanso en 2026

El feriado nacional por la batalla de Pichincha, una de las fechas históricas más importantes del Ecuador, tendrá un cambio en 2026 debido a que el 24 de mayo caerá domingo. Según el calendario oficial del Viceministerio de Turismo, el descanso obligatorio se trasladará al lunes 25 de mayo, generando un puente de tres días para miles de ecuatorianos.

La fecha conmemora los 204 años de la batalla que consolidó la independencia de Quito del dominio español y marcó el rumbo histórico del país.

¿Qué día será el feriado por el 24 de mayo en Ecuador?

Aunque la conmemoración oficial corresponde al domingo 24 de mayo de 2026, el feriado nacional se trasladará al lunes 25 de mayo.

De esta manera, los ciudadanos podrán disfrutar de un descanso extendido durante:

Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

Lunes 25 de mayo

El cambio responde a la normativa vigente sobre traslado de feriados en Ecuador.

¿El feriado del 24 de mayo será recuperable?

No. El feriado por la batalla de Pichincha es obligatorio y no recuperable, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo.

Esto significa que:

Los trabajadores no deberán compensar horas.

Las empresas deberán respetar el descanso obligatorio.

Quienes trabajen el lunes 25 de mayo recibirán un recargo del 100 % sobre el valor habitual de su jornada.

¿Qué se conmemora el 24 de mayo?

Cada 24 de mayo Ecuador recuerda la batalla de Pichincha, ocurrida en 1822 en las faldas del volcán Pichincha, cerca de Quito.

El enfrentamiento, liderado por el mariscal Antonio José de Sucre, fue decisivo para lograr la independencia de Quito del dominio español y consolidar el proceso libertario en la región.

En 2026 se cumplirán 204 años de esta gesta histórica considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia ecuatoriana.

Turismo y movimiento económico durante el puente

El feriado de mayo suele generar una alta movilización turística en Ecuador, especialmente hacia destinos de la Sierra, Costa y playas cercanas.

Sectores hoteleros, gastronómicos y comerciales esperan un incremento de visitantes durante el puente, impulsado por el descanso de tres días consecutivos.

Las autoridades recomiendan planificar viajes con anticipación y revisar el estado de las vías antes de movilizarse.

Calendario de feriados en Ecuador 2026

Qué hacer en el feriado de mayo

Historia de la batalla de Pichincha

Tránsito y movilidad durante feriados

Destinos turísticos para el puente de mayo

Con información de – El Universo