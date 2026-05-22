Barcelona SC agrava su crisis internacional: cinco años seguidos sin octavos de final en Copa Libertadores

La eliminación de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026 volvió a encender las alarmas en el fútbol ecuatoriano. El equipo guayaquileño cayó 2-0 ante Universidad Católica de Chile y quedó sin opciones de avanzar en torneos internacionales, prolongando una preocupante racha: cinco ediciones consecutivas sin alcanzar los octavos de final del torneo más importante de Sudamérica.

Aunque cada campaña tuvo circunstancias distintas —desde penales dramáticos hasta grupos considerados imposibles—, el desenlace ha sido el mismo para el conjunto torero: frustración, críticas y una deuda internacional que sigue creciendo.

Barcelona SC suma otro fracaso continental

La edición 2026 parecía una oportunidad ideal para que Barcelona Sporting Club recuperara protagonismo internacional.

El equipo generó ilusión desde las fases previas luego de eliminar a rivales de peso como:

Argentinos Juniors

Botafogo

Además, logró un triunfo resonante ante Boca Juniors en Guayaquil.

Sin embargo, el denominado “grupo de la muerte” terminó golpeando a los amarillos, que también compartieron zona con:

Cruzeiro

Universidad Católica

La derrota en Chile dejó al cuadro ecuatoriano eliminado antes de la última fecha y sin posibilidades siquiera de acceder a la Copa Sudamericana.

Libertadores 2022: eliminado antes de la fase de grupos

La campaña de 2022 tuvo un ingrediente especial: la final única de la Copa Libertadores se disputó en el estadio Monumental Banco Pichincha.

Barcelona inició desde las fases previas y logró superar a:

Montevideo City Torque

Universitario

Pero el sueño terminó frente a América Mineiro, que eliminó a los amarillos en penales tras dos empates sin goles.

Libertadores 2023: una campaña irregular

En 2023, Barcelona compartió grupo con:

Palmeiras

Bolívar

Cerro Porteño

El rendimiento fue decepcionante.

Apenas logró una victoria y un empate, aunque consiguió el tercer lugar para clasificar a la Sudamericana.

La ilusión duró poco: Estudiantes de La Plata eliminó rápidamente al equipo ecuatoriano.

Libertadores 2024: altas expectativas y pocas respuestas

Con Ariel Holan en el banquillo, Barcelona intentó dar un salto de calidad internacional.

El grupo lo enfrentó a:

São Paulo

Talleres

Cobresal

Los amarillos solo pudieron imponerse a Cobresal en Guayaquil y nuevamente debieron conformarse con un cupo secundario a la Sudamericana.

Libertadores 2025: del entusiasmo al desplome

La edición pasada inició con enorme expectativa.

Barcelona eliminó a:

El Nacional

Corinthians

bajo la dirección técnica de Segundo Castillo.

El equipo comenzó bien la fase de grupos con una victoria sobre Independiente del Valle y un empate ante River Plate en Buenos Aires.

Pero después llegaron derrotas consecutivas que provocaron un desplome total y terminaron con Barcelona en el último lugar de su grupo.

La deuda internacional preocupa a la hinchada amarilla

La seguidilla de eliminaciones ha incrementado las críticas hacia los proyectos deportivos del club.

Pese a las fuertes inversiones, cambios de entrenadores y fichajes internacionales, Barcelona no ha logrado consolidarse nuevamente entre los mejores equipos del continente.

Para gran parte de la hinchada, el problema ya no pasa únicamente por resultados puntuales, sino por la falta de continuidad deportiva y competitividad internacional.

¿Cuándo fue la última vez que Barcelona llegó a octavos?

La última clasificación de Barcelona SC a octavos de final de la Copa Libertadores ocurrió en 2021, cuando alcanzó incluso las semifinales del torneo bajo la conducción de Fabián Bustos.

Desde entonces, el equipo no ha podido volver a superar la fase previa o de grupos.

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Con información de – El Universo