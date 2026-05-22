CNEL anuncia cortes de luz en Ecuador: estos son los sectores afectados en Guayaquil y otras provincias

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó sobre una interrupción controlada del servicio eléctrico en distintos sectores de Ecuador este viernes 22 de mayo de 2026.

La medida, dispuesta por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), afecta a once unidades de negocio y genera preocupación entre ciudadanos y comercios de provincias como Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Bolívar y Sucumbíos.

La empresa pública publicó el listado oficial de cantones y sectores afectados, incluyendo amplias zonas de Guayaquil, donde se reportan cortes programados en urbanizaciones, cooperativas, centros comerciales e industrias.

CNEL confirma interrupciones controladas en varias provincias

A través de su cuenta oficial en X, CNEL señaló que la suspensión temporal del servicio responde a una disposición emitida por Cenace.

“Conforme a la disposición emitida desde Cenace se presenta una interrupción controlada del servicio de energía eléctrica en varios sectores de nuestras once unidades de negocio”, indicó la entidad.

Las unidades de negocio afectadas son:

Milagro: Milagro, Naranjal, Simón Bolívar, Naranjito y El Triunfo.

Los Ríos: Vinces, Baba, Urdaneta y Montalvo.

Esmeraldas: Eloy Alfaro, Muisne, Atacames, San Lorenzo y Quinindé.

Santa Elena: sectores de la provincia de Santa Elena.

Sucumbíos: Lago Agrio, Cuyabeno, La Joya de los Sachas, Gonzalo Pizarro y Shushufindi.

Guayas: Guayaquil, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Balzar, Mocache y El Empalme.

Bolívar: Chillanes.

Sectores de Guayaquil afectados por los cortes de luz

Guayaquil concentra gran parte de las interrupciones anunciadas por CNEL.

Entre las zonas afectadas constan sectores residenciales, industriales y comerciales.

Mall del Sur

Centro Comercial Mall del Sur.

Sauces 5

Calle Beta desde calle Gamma hasta calle 23B NO.

Empresas e industrias como Productos Químicos, Graiman, Electrocable y Papelesa.

Los Ángeles y vía a la Costa

Lotización San Gerónimo 1 y 2.

Sectores desde el km 21 al km 29,5 de la vía a la Costa.

Entrada de la Estación Terrena.

Chongón

Ciudad Olimpo.

San Pedro de Chongón.

Urbanizaciones Bella Vita, Boquetto y Paseo del Sol.

Villa Geranios, Rosedal y Villa Blanca.

Mi Lote y Mi Lote 2

Terrenova.

Bonavila.

Pascuales.

Cervecería Nacional.

Agua Cristal.

Mapasingue

Cooperativa 4 de Marzo.

Centro Comercial San Felipe.

Academia Naval Almirante Illingworth.

Industrias Ales.

Fertisa

Los Esteros.

Santiaguito Roldós.

Jambelí.

Santa Mónica.

Santa Martha.

Jaime Nebot.

Paco Oñate.

Coviem

Ciudadela del Periodista.

Luz del Guayas.

Huancavilca.

Cooperativas 24 de Mayo, Jaime Toral y Comando Duro.

Sauces 3 y Sauces 4

Sectores industriales y comerciales de Inmaconsa.

Empresas como Supan Bimbo, Plastimet, Dinatex y Distrisel.

¿Por qué se realizan las interrupciones eléctricas?

Aunque CNEL no detalló el tiempo de duración de los cortes, la entidad explicó que se trata de interrupciones controladas coordinadas por Cenace para estabilizar el sistema eléctrico nacional.

En las últimas semanas, Ecuador ha enfrentado una alta demanda energética y ajustes operativos en varias zonas del país, lo que ha derivado en cortes programados y mantenimientos preventivos.

Ciudadanos reportan preocupación por los apagones

En redes sociales, usuarios expresaron preocupación por los efectos de los cortes eléctricos en actividades comerciales, teletrabajo y movilidad.

Los ciudadanos también pidieron mayor anticipación en la comunicación de los horarios y sectores afectados para poder tomar precauciones.

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Con información de – El Universo