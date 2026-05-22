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May 22, 2026

«Late Show» de Stephen Colbert se despide tras tensiones con Trump

  • mayo 22, 2026
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El espectáculo, que Stephen Colbert condujo desde 2015, fue retirado después de que el comediante se burlara del canal por un acuerdo para compensar con 16 millones de dólares al presidente estadounidense, Donald Trump, por supuestamente editar «maliciosamente» una entrevista con su rival demócrata en las elecciones, Kamala Harris.

Tras 11 años en el aire, el episodio final de ‘The Late Show With Stephen Colbert’, con el cantante Paul McCartney como invitado, se alargó casi hasta la 1 de la madrugada de este viernes (22.05.2026) y fue el centro indiscutible de atención, pues sus principales rivales,Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, emitieron antiguos programas para no hacerle la competencia. 

La franquicia ‘The Late Show’ también se ‘jubiló’ este jueves después de 33 años en CBS.

Colbert habló de «un soborno bien gordo»

CBS ha insistido en que la decisión de cancelar «The Late Show with Stephen Colbert», líder de audiencia en su franja horaria, fue puramente financiera.

Además, ha alegado que fue una coincidencia que la medida se produjera mientras la matriz de CBS, Paramount, intentaba obtener la autorización gubernamental a su fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media.

Mas información en Deutsche Welle

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