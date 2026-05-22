Starbucks se asocia con universidad china para impulsar industria del café

KUNMING, 22 may (Xinhua) — Una universidad de la provincia de Yunnan, reconocida zona productora de café en el suroeste de China, se ha asociado con Starbucks para formar a talentos locales destinados a este floreciente sector.

La Universidad Agrícola de Yunnan firmó el miércoles con Starbucks China un acuerdo de cooperación cuyo propósito es integrar la investigación académica y los recursos industriales. En virtud del mismo, la universidad aprovechará su experiencia en innovación tecnológica y servicios industriales, mientras que la compañía ofrecerá oportunidades de prácticas y orientación profesional a los estudiantes de carreras afines.

Ambas partes se centrarán en la formación de profesionales cualificados y la colaboración investigativa, y contribuirán a elevar la competitividad internacional de la industria cafetera provincial.

El centro universitario, que puso en marcha en 2024 el primer programa de pregrado de China enfocado en ciencia e ingeniería del café, cuenta con sólidas capacidades de investigación en el mejoramiento genético de las variedades del grano, así como en tecnologías de cultivo.

De acuerdo con Wang Weibin, jefe del Partido en la universidad, se espera que la asociación sirva de ejemplo en lo concerniente a la cooperación entre instituciones de educación superior y empresas, al tiempo que fortalezca el desarrollo de esta pujante industria china.

Starbucks China declaró que la alianza representa un paso clave para consolidar su presencia en Yunnan e impulsar allí dicho sector, donde ha experimentado un sólido crecimiento.

La provincia es el principal centro de producción cafetera del país. Según datos oficiales, en 2025 contaba con plantaciones que abarcaban alrededor de 97.500 hectáreas, con una producción de 138.900 toneladas de grano verde, lo cual la situaba a la cabeza nacional no solo en cuanto a producción, sino también en superficie de cultivos y valor industrial.

Las estadísticas aduaneras indican que el año pasado, Yunnan exportó 19.000 toneladas de café en grano y productos elaborados relacionados por valor de 860 millones de yuanes (unos 126 millones de dólares), que fueron vendidos a 43 países y regiones, como Países Bajos, Vietnam y Alemania. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA