Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador: horarios, canales y artistas confirmados

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará en el Estadio Azteca y podrá verse gratis en Ecuador

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y millones de aficionados esperan la ceremonia inaugural que abrirá oficialmente el torneo más importante del fútbol mundial.

La inauguración del Mundial 2026 se celebrará el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca y contará con artistas internacionales, espectáculos musicales y el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En Ecuador, los fanáticos podrán seguir la ceremonia EN VIVO por señal abierta y plataformas digitales.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?

Según el cronograma oficial de la FIFA, la ceremonia de apertura comenzará a las 12:30 del jueves 11 de junio (hora de Ecuador).

El show tendrá una duración aproximada de 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre Selección de México y Selección de Sudáfrica, previsto para las 14:00.

Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador

En Ecuador, la ceremonia podrá verse gratis a través de Teleamazonas, canal que posee los derechos de transmisión en señal abierta del Mundial 2026.

La televisora transmitirá:

La ceremonia inaugural

El partido inaugural

Los partidos de Ecuador en fase de grupos

Un total de 40 encuentros del torneo

La señal está disponible en el Canal 5 de televisión abierta a nivel nacional.

Plataformas para ver todos los partidos del Mundial 2026

Quienes quieran seguir los 104 partidos del torneo tendrán distintas opciones de streaming y televisión paga:

DirecTV DGO: transmitirá los 104 partidos completos

Paramount+: incluirá la señal de DSports desde junio

Disney+: emitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo los encuentros de Ecuador

Cómo ver gratis el Mundial 2026 desde el celular

Los usuarios de Claro Ecuador podrán ver los partidos transmitidos por Teleamazonas desde celulares sin consumir datos móviles.

La operadora confirmó que la transmisión estará disponible mediante la aplicación Claro Video para clientes prepago y pospago.

Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026

La FIFA confirmó un espectáculo internacional con reconocidos artistas latinoamericanos y globales en el Estadio Azteca.

Entre los artistas confirmados destacan:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó que habrá tres ceremonias inaugurales durante el torneo en México, Canadá y Estados Unidos.

El Estadio Azteca hará historia otra vez

El Estadio Azteca se convertirá en el primer escenario del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.

Ya fue sede de las aperturas de los Mundiales de 1970 y 1986, y volverá a ser protagonista en 2026.

Calendario completo del Mundial 2026

Partidos de Ecuador en el Mundial

Ciudades sede del Mundial 2026

Cómo comprar entradas para el Mundial

Convocados de Ecuador para la Copa del Mundo

Con información de – El Universo