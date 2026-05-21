Las cuentas no dan: la grave preocupación que crece en EE.UU. rumbo al Mundial

La burbuja de entusiasmo parece pinchar con varios indicadores.

Los hoteleros de EE.UU. están preocupados porque, en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, todavía no se ha cumplido la demanda de reservas previstas dada la popularidad global de la competencia deportiva, revela un informe de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos (AHLA, por sus siglas en inglés).

La Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio y, por primera vez, tendrá tres países sede: México, EE.UU. y Canadá, en donde se esperaba un alud turístico internacional que ya es tradicional en cada campeonato.

Sin embargo, este mes, AHLA publicó el informe ‘Panorama Hotelero de la Copa Mundial de la FIFA 2026’, en el que admitió que la demanda no se ha traducido en fuertes reservas de hotel y que los viajeros nacionales están superando a los visitantes internacionales.

«Se identificaron cancelaciones de bloques de habitaciones de la FIFA, barreras de viaje internacional y el aumento de costes como factores clave de la disminución de la demanda hotelera», explicó.

¿Efecto Trump?

Para realizar su estudio, la organización entrevistó a hoteleros de las ciudades estadounidenses que albergarán el Mundial: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Nueva York, en donde se disputará la final.

El resultado fue que 80 % de los consultados afirman que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, y entre el 65 y el 70 % advierten que las barreras de visado, reforzadas por el presidente Donald Trump, así como las «preocupaciones geopolíticas más amplias», están suprimiendo de manera significativa la demanda internacional.

«Estos factores se sitúan consistentemente como la principal limitación para los desplazamientos impulsados por la Copa del Mundo», explica el documento. También precisa que el exceso de reservas de bloques de habitación que realizó la FIFA el año pasado creó una señal artificial de demanda temprana que desde entonces se ha recalibrado.

Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de AHLA, explicó que los hoteles de los mercados anfitriones se prepararon durante años para el Mundial pero, «aunque hay una verdadera emoción» ahora los datos apuntan a «una perspectiva más matizada», es decir, no a una completa ocupación.

Con información de – RT