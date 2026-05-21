¿Cuánto dinero ganó Liga de Quito por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Liga de Quito aseguró millonarios ingresos tras avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de vencer a Lanús en Casa Blanca

Liga Deportiva Universitaria de Quito no solo celebró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar 2-0 a Club Atlético Lanús, sino también un importante premio económico que fortalece las finanzas del club albo.

Con el triunfo conseguido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga aseguró su presencia entre los 16 mejores equipos del continente y garantizó ingresos millonarios por parte de la Conmebol.

El premio que recibe Liga de Quito por avanzar a octavos

La Conmebol estableció para la Copa Libertadores 2026 una bolsa total superior a los 221 millones de dólares en premios distribuidos durante todas las fases del torneo.

Por clasificar a los octavos de final, Liga de Quito recibirá un premio directo de 1,25 millones de dólares.

A esto se suma el millón de dólares otorgado únicamente por participar en la fase de grupos, además de los bonos por cada victoria obtenida.

¿Cuánto dinero acumula Liga de Quito en Libertadores 2026?

Con su clasificación, el club universitario ya asegura al menos 2,25 millones de dólares en ingresos base dentro de la competencia continental.

El monto puede aumentar debido a los incentivos por triunfos en la fase de grupos, ya que la Conmebol entrega 340.000 dólares adicionales por cada victoria.

Esto convierte cada partido en una importante fuente de ingresos deportivos y comerciales para los clubes participantes.

Así se reparten los premios de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol implementó un sistema escalonado de premios que incrementa significativamente conforme los equipos avanzan en el torneo.

Premios oficiales Libertadores 2026

Fase 1: $ 400.000

Fase 2: $ 500.000

Fase 3: $ 600.000

Fase de grupos: $ 1 millón

Bono por victoria: $ 340.000

Octavos de final: $ 1,25 millones

Cuartos de final: $ 1,7 millones

Semifinales: $ 2,3 millones

Subcampeón: $ 7 millones

Campeón: $ 25 millones

Liga de Quito sueña con seguir avanzando

La clasificación a octavos no solo representa un logro deportivo para Liga de Quito, sino también un respaldo económico clave para el club.

Ahora, el equipo albo buscará seguir avanzando en el torneo para incrementar sus ingresos y acercarse nuevamente a una instancia decisiva de la Copa Libertadores.

La hinchada universitaria mantiene la ilusión de repetir campañas históricas en el continente.

Tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026

Resultados de Liga de Quito en Libertadores

Equipos ecuatorianos en torneos Conmebol

Cuándo se juegan los octavos de Libertadores

Historia de Liga de Quito en Copa Libertadores

Con información de – El Universo