China lanza campaña de contratación de graduados para el sector del comercio digital

BEIJING, China llevará a cabo de mayo en diciembre una campaña nacional de reclutamiento de graduados para los sectores del comercio digital y la subcontratación de servicios, anunció el Ministerio de Comercio.

El programa, lanzado conjuntamente por los ministerios de Comercio, Educación, así como de Recursos Humanos y Seguridad Social, organizará ferias laborales en línea en tres plataformas nacionales de empleo, donde las empresas participantes podrán publicar sus vacantes de forma gratuita, de acuerdo con la información difundida el miércoles.

Como parte de la campaña, se insta a las autoridades locales de comercio y recursos humanos a que animen a los parques industriales y las empresas de los sectores del comercio digital y la subcontratación de servicios a organizar ferias de empleo en los campus universitarios.

Asimismo, se impulsará la cooperación entre universidades y empresas mediante la creación de centros de prácticas y empleo en estos sectores relacionados.

Los obstáculos que contraten o capaciten a los graduados podrán solicitar subsidios para la formación profesional y la seguridad social.

Los graduados que inicien negocios o accedan a los empleos flexibles en los sectores del comercio digital y la externalización de servicios podrán optar por un trato fiscal preferencial, préstamos con garantía para la puesta en marcha de negocios y subsidios de seguridad social para los empleos flexibles.

Con información de – Xinhua