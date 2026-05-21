Ecuatorianos aceleran trámites de visa para viajar al Mundial 2026: “Es cruzar dedos para cumplir el sueño”

A semanas del inicio del Mundial 2026, aficionados ecuatorianos buscan citas urgentes y aprueban visas de última hora para alentar a la Tri en Estados Unidos

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y cientos de ecuatorianos viven una carrera contrarreloj para obtener la visa estadounidense y viajar a acompañar a la selección de Ecuador en la Copa del Mundo que inicia en junio.

En el Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil aumentan las consultas, asesorías y solicitudes de citas adelantadas de aficionados que ya compraron entradas, reservaron hospedajes e incluso organizaron viajes grupales para seguir a la Tri en ciudades como Kansas, Filadelfia y Nueva Jersey.

Para muchos, conseguir la visa se convirtió en el último paso para cumplir el sueño mundialista.

Historias de ecuatorianos que lograron la visa antes del Mundial

Ana, una ecuatoriana de 33 años oriunda de Chone, logró escuchar la frase que esperaba desde hace más de un año: “Su visa fue aprobada”.

La joven contó que fue su tercer intento en el consulado estadounidense.

En las citas anteriores recibió negativas, pero esta vez llegó mejor preparada, con documentación revisada y nuevos respaldos financieros y laborales.

Su objetivo era claro: viajar al Mundial 2026 junto a un grupo de amigos que ya tenía entradas y alojamiento reservado en Estados Unidos.

“Cuando salí fui directo a avisar en el grupo: ahora sí, road to Mundial 2026”, relató emocionada.

Viajar al Mundial se convierte en motivación para obtener la visa

Casos como el de Ariana reflejan cómo el Mundial se ha transformado en una motivación clave para muchos ecuatorianos que buscan ingresar a Estados Unidos.

La guayaquileña logró renovar su visa en 2026 luego de varios rechazos anteriores.

Explicó que durante la entrevista detalló el presupuesto de aproximadamente $ 10.000 destinado a entradas, hospedaje y movilización para asistir a los partidos de Ecuador.

Además, presentó estabilidad económica, propiedades y respaldo laboral, factores que suelen ser analizados durante el proceso consular.

“Quiero ir a los tres partidos de Ecuador”, contó la aficionada, quien ya organizó un itinerario familiar para seguir a la selección.

Crece la demanda de citas urgentes en el consulado estadounidense

En los exteriores del consulado de Estados Unidos en Guayaquil, asesores migratorios aseguran que en las últimas semanas aumentó el número de personas que intentan adelantar sus entrevistas para obtener la visa antes del inicio del torneo.

Algunos aficionados incluso presentan entradas oficiales de partidos y documentación vinculada al llamado FIFA Pass para solicitar citas prioritarias.

Sin embargo, especialistas recuerdan que no basta con mencionar el Mundial como motivo del viaje.“Hay que demostrar solvencia económica, estabilidad laboral y arraigo en Ecuador.

También influye mucho la suerte”, comentaron usuarios que lograron obtener su aprobación recientemente.

Mundial 2026 impulsa viajes y turismo desde Ecuador

La expectativa por el Mundial 2026 no solo mueve a los aficionados al fútbol, sino también a agencias de viaje, asesores migratorios y operadores turísticos.

Muchos ecuatorianos ya adquirieron paquetes completos con entradas, vuelos y hospedaje para apoyar a la Tri durante la fase de grupos en Estados Unidos.

El torneo arrancará el próximo 11 de junio y se espera una importante presencia de hinchas ecuatorianos en las distintas sedes mundialistas.

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Con información de – El Universo