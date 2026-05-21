Daniel Noboa rompe el silencio sobre Progen, Lavinia, electricidad y ataques políticos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó una extensa carta dirigida al país en medio de cuestionamientos políticos, denuncias sobre contratos eléctricos, críticas a la Primera Dama Lavinia Valbonesi y señalamientos sobre el manejo económico y empresarial de su familia. En el documento, Noboa defendió su gestión, habló sobre el caso Progen, el sistema eléctrico, el SRI y aseguró que existen sectores interesados en desestabilizar al Gobierno.

Noboa defiende su gestión y acusa intentos de desestabilización

En la carta difundida en redes sociales, el mandatario afirmó que mientras su administración trabaja para recuperar la seguridad y reorganizar el país, “los mismos de siempre” buscan frenar al Gobierno mediante ataques y campañas de desprestigio.

“Calumnian, insultan y amenazan”, escribió el presidente, quien además sostuvo que existe una intención de impedir que Ecuador avance.

El pronunciamiento ocurre en un contexto marcado por tensiones políticas, investigaciones públicas y fuertes cuestionamientos desde sectores opositores.

El presidente se pronuncia sobre el caso Progen

Uno de los puntos más sensibles abordados por Noboa fue el caso relacionado con Progen y los contratos eléctricos.

El mandatario sostuvo que deben ir presos “los culpables”, basándose en las investigaciones de Fiscalía y los informes de Contraloría, y aseguró que su Gobierno peleará “hasta recuperar el último dólar”.

Las declaraciones aparecen en momentos en que el país mantiene atención sobre los problemas en el sector energético y los procesos relacionados con generación eléctrica y contratación pública.

Noboa asegura que no existe crisis de generación eléctrica

En otro de los apartados de la carta, el presidente afirmó que actualmente Ecuador no enfrenta un problema de generación eléctrica.

Según Noboa, los embalses y las cotas se mantienen estables y el Gobierno trabaja en repotenciar infraestructura considerada obsoleta, especialmente ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El jefe de Estado también señaló que dentro del Gobierno existen “mafias y malos funcionarios” que buscan impedir cambios estructurales en sectores estratégicos.

Lavinia Valbonesi y los cuestionamientos públicos

El presidente también defendió públicamente a la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, frente a las críticas relacionadas con su título académico.

Noboa aseguró que el título fue obtenido legalmente y cuestionó lo que calificó como intentos de “linchamiento” contra una mujer joven que ha trabajado en ayuda social y apoyo a mujeres vulnerables.

Además, destacó el trabajo de Valbonesi en distintas zonas del país y afirmó que se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres ecuatorianas.

Noboa habla sobre los carros de lujo y la enfermedad de su padre

Otro de los temas abordados en la carta fue la polémica por los vehículos de lujo asociados al mandatario.

Daniel Noboa explicó que varios de esos autos fueron adquiridos antes de llegar a la Presidencia y reveló que la compra estuvo relacionada con el diagnóstico de Alzheimer y Parkinson que recibió su padre, Álvaro Noboa.

Según el presidente, los vehículos representaban una forma de compartir tiempo con su padre y crear recuerdos familiares.

“Todo se hizo con dinero lícito, trabajado y sudado”, expresó.

El mandatario también respondió sobre impuestos y el SRI

Respecto a cuestionamientos tributarios, Noboa aseguró que las empresas de su grupo familiar pagaron más de 30 millones de dólares en impuestos.

También defendió los procesos de remisión de intereses y afirmó que no existió ninguna ilegalidad, señalando que mecanismos similares fueron aplicados en gobiernos anteriores.

Finalmente, el presidente cerró su mensaje con un llamado a los jóvenes ecuatorianos para mantenerse críticos, pero sin caer —según dijo— en narrativas del pasado político. FIN