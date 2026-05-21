Urgente!

«Siento el peso de eso»: el mensaje de Zuckerberg mientras despide a 8.000 empleados
Identifican un factor que reduce el riesgo de demencia
Mick Schumacher prepara su debut en Indianápolis ordeñando una vaca
Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO: hora, canal y lo que necesita el Ídolo para seguir en Copa Libertadores
May 21, 2026

«Siento el peso de eso»: el mensaje de Zuckerberg mientras despide a 8.000 empleados

  • mayo 21, 2026
  • 0
  • 81
  • 1 Min Read

El director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, envió un mensaje interno a los aproximadamente 8.000 empleados afectados por una nueva ronda de despidos globales, afirmando que «siempre es triste decir adiós» y que siente «el peso de eso» mientras la empresa avanza en su reestructuración centrada en inteligencia artificial, recoge Business Insider.

En su mensaje, Zuckerberg agradeció a quienes abandonan la compañía y aseguró que no espera «más despidos a nivel de toda la empresa este año», aunque reconoció que la comunicación interna «no ha sido tan clara» como esperaba. Los recortes forman parte de una estrategia para reducir costos mientras Meta incrementa sus inversiones en inteligencia artificial.

La empresa también reasignó a unos 7.000 empleados a nuevos equipos enfocados en iniciativas de IA. Zuckerberg sostuvo que la industria atraviesa «el momento más dinámico» que ha visto y afirmó que Meta busca operar con estructuras más reducidas y equipos pequeños con «más autonomía y menos burocracia». 

Con información de – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas

Brain Power Blueberry Smoothie

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Empresas

Have Good Food Taste Then Enjoy Reading

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Empresas Titulares

Chery refuerza su visión en seguridad vehicular

Promueve sus avances tecnológicos en sistemas inteligentes de protección como: el

admin
enero 29, 2024
Tecnología Empresas Titulares

Presentan invonaciones tecnológicas para personas con disminución

Los avances tecnológicos han aportado a la mejora de la salud,

admin
enero 29, 2024