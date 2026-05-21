«Siento el peso de eso»: el mensaje de Zuckerberg mientras despide a 8.000 empleados

El director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, envió un mensaje interno a los aproximadamente 8.000 empleados afectados por una nueva ronda de despidos globales, afirmando que «siempre es triste decir adiós» y que siente «el peso de eso» mientras la empresa avanza en su reestructuración centrada en inteligencia artificial, recoge Business Insider.

En su mensaje, Zuckerberg agradeció a quienes abandonan la compañía y aseguró que no espera «más despidos a nivel de toda la empresa este año», aunque reconoció que la comunicación interna «no ha sido tan clara» como esperaba. Los recortes forman parte de una estrategia para reducir costos mientras Meta incrementa sus inversiones en inteligencia artificial.

La empresa también reasignó a unos 7.000 empleados a nuevos equipos enfocados en iniciativas de IA. Zuckerberg sostuvo que la industria atraviesa «el momento más dinámico» que ha visto y afirmó que Meta busca operar con estructuras más reducidas y equipos pequeños con «más autonomía y menos burocracia».

Con información de – RT