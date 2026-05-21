Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO: hora, canal y lo que necesita el Ídolo para seguir en Copa Libertadores

Barcelona SC se juega su última gran oportunidad de clasificar a octavos de final ante Universidad Católica de Chile en Santiago

Barcelona Sporting Club afronta este jueves 21 de mayo uno de los partidos más importantes de su temporada en la Copa Libertadores.

El equipo guayaquileño visitará a Universidad Católica en el estadio Claro Arena, en Santiago de Chile, por la quinta fecha del Grupo D, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Los toreros llegan al compromiso en el último lugar de su grupo con apenas tres puntos, mientras que el conjunto chileno ocupa la tercera posición con siete unidades.

A qué hora juega Barcelona SC vs. Universidad Católica

El encuentro entre Barcelona SC y Universidad Católica se disputará este jueves 21 de mayo de 2026.

Detalles del partido

Fecha: jueves 21 de mayo de 2026

Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Claro Arena, Santiago de Chile

Torneo: Copa Libertadores 2026 – Fecha 5

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs. Universidad Católica

El compromiso será transmitido para Ecuador y Sudamérica a través de:

ESPN

Disney+

Los aficionados también podrán seguir incidencias y actualizaciones minuto a minuto en plataformas digitales y redes sociales deportivas.

Barcelona SC está obligado a ganar

La derrota sufrida en Guayaquil ante Universidad Católica por 2-1 dejó al cuadro canario en una situación límite dentro del Grupo D.

Ahora, el equipo ecuatoriano necesita sumar tres puntos en Chile para llegar con opciones reales a la última jornada de la fase de grupos.

Un empate o una derrota podrían dejar prácticamente eliminado al Ídolo del Astillero del torneo continental.

El desafío futbolístico de Barcelona en Chile

Más allá de las matemáticas, Barcelona SC enfrenta un reto deportivo importante debido a su irregular campaña internacional.

El conjunto amarillo ha mostrado dificultades defensivas y problemas de eficacia ofensiva durante la fase de grupos, algo que buscará corregir en este partido decisivo.

La presión también aumenta entre los hinchas toreros, que esperan una reacción inmediata del equipo en uno de los escenarios más exigentes del continente.

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Con información de – El Universo