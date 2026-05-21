Ecuador investiga presunto tráfico de 12 iguanas marinas extraídas de Islas Galápagos

Quito, 21 may (Sputnik).- Ecuador inició una investigación por presunto tráfico de fauna silvestre tras el hallazgo de 12 iguanas marinas que habrían sido extraídas de las Islas Galápagos, por lo cual fueron aprehendidos tres ciudadanos tailandeses.

«De manera preliminar, se presume que los ejemplares corresponderían a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo cual prohíbe su comercio internacional», señaló el miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) ecuatoriano

El ilícito fue descubierto durante un control rutinario realizado por la Policía Nacional del Ecuador en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, de la ciudad de Guayaquil (suroeste).

«Durante el procedimiento, efectuado la noche del 19 de mayo, fueron aprehendidos en flagrancia tres ciudadanos de nacionalidad tailandesa, quienes se encuentran bajo órdenes de las autoridades mientras avanza el proceso de investigación», precisa el comunicado del MAE.

Según el reporte, fue identificada una iguana muerta y varias con afecciones físicas, presumiblemente debido a las condiciones en las que fueron transportadas («amarradas sus extremidades y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano», de acuerdo con el ministerio).

Actualmente, los ejemplares permanecen bajo la custodia del MAE para su evaluación y atención especializada.

La cartera de ambiente advirtió que «la extracción y comercialización ilegal de especies de Galápagos constituye una amenaza para uno de los patrimonios naturales más importantes del Ecuador y del mundo».

Por su parte, la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Ambiental, informó a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes.

También participan de la coordinación la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Desde sus redes sociales, el doctor en Biología Evolutiva, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Ron, denunció que por segunda vez en menos de dos semanas iguanas marinas procedentes de las islas salieron por la vía aérea.

Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y desde 2021 la Unesco incorporó este territorio ultramarino ecuatoriano en la lista de Patrimonio Mundial, incluida la Reserva Marina de Galápagos.

La biodiversidad de este enclave afronta graves amenazas por varias causas, como el cambio climático, la pesca, las especies invasoras y los derrames de petróleo.

Con información de AGENCIA SPUTNIK