Suspenden audiencia de caución solicitada por Aquiles Alvarez en caso Grillete

La diligencia en la que el alcalde de Guayaquil buscaba sustituir la prisión preventiva fue suspendida por la ausencia de una secretaria judicial

La audiencia solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para obtener una caución económica dentro del denominado caso Grillete, fue suspendida la tarde de este miércoles 20 de mayo en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.

La defensa del funcionario pretendía que la justicia fijara una fianza para sustituir la medida de prisión preventiva que pesa en su contra mientras continúa el proceso judicial relacionado con el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Fiscalía confirmó la suspensión de la audiencia

Minutos después de las 16:00, la Fiscalía General del Estado informó que la diligencia no pudo instalarse debido a la ausencia justificada de la secretaria del despacho judicial.

Según el pronunciamiento oficial, la jueza del caso deberá establecer una nueva fecha y hora para la audiencia.

La suspensión generó reacciones inmediatas dentro del equipo legal del alcalde porteño.

El abogado defensor, Ramiro García, cuestionó públicamente que la audiencia no se desarrollara porque la funcionaria judicial “se enfermó a última hora”.

¿Qué es el caso Grillete?

El proceso judicial contra Aquiles Alvarez se originó luego de que autoridades reportaran que el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica dispuesto dentro de las medidas judiciales previas.

El caso investiga un presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con el uso del grillete electrónico.

Actualmente, Alvarez permanece detenido en el Centro de Privación de Libertad del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena.

Aquiles Alvarez enfrenta otros procesos judiciales

Además del caso Grillete, el alcalde de Guayaquil enfrenta otra orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Triple A.

Asimismo, mantiene medidas alternativas en el caso Goleada, otro proceso judicial que forma parte de las investigaciones abiertas en su contra.

La situación judicial del alcalde continúa generando atención política y mediática en Ecuador, especialmente por el impacto institucional en el Municipio de Guayaquil.

Defensa busca sustituir la prisión preventiva

La audiencia solicitada por la defensa de Alvarez tenía como objetivo que se estableciera una caución económica como alternativa a la prisión preventiva.

Este mecanismo legal permite que una persona procesada pueda enfrentar el proceso en libertad bajo determinadas garantías económicas y condiciones impuestas por la justicia.

Sin embargo, tras la suspensión de la diligencia, el trámite queda pendiente hasta que la judicatura reprograme una nueva convocatoria.

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Con información de – El Universo