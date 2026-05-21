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China expresa firme apoyo a Cuba en salvaguardia de su soberanía y en oposición a interferencia
May 21, 2026

China expresa firme apoyo a Cuba en salvaguardia de su soberanía y en oposición a interferencia

  • mayo 21, 2026
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BEIJING, China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional, así como en la oposición a la interferencia externa, dijo hoy jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Guo Jiakun hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a una consulta sobre la reciente acusación de Estados Unidos contra el líder cubano, Raúl Castro, la cual fue enérgicamente condenada por el Gobierno cubano.

Guo indicó que China siempre se opone con firmeza a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

«Estamos en contra del abuso de los medios judiciales y el ejercicio de presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas», declaró el vocero.

«Estados Unidos debe dejar de blandir sanciones o procedimientos judiciales contra Cuba y dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza en todo momento», agregó Guo.

Con información de – Xinhua

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