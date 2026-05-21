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May 21, 2026

China domina en 2026 el mercado global de autos eléctricos

  • mayo 21, 2026
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Casi el 30 % de los coches vendidos en el mundo en 2026 serán eléctricos, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé que las ventas mundiales de autos eléctricos alcancen los 23 millones este año, cerca de un tercio del mercado global de automóviles nuevos, con China dominando el sector.

El informe ‘Perspectivas globales del vehículo eléctrico’ (Global EV Outlook), publicado este miércoles, analiza las tendencias de mercado y políticas públicas vinculadas al despliegue del vehículo eléctrico y de la infraestructura de recarga, así como su impacto en la demanda de electricidad, petróleo y emisiones.

En esta edición, el documento incorpora además datos preliminares de los primeros meses de 2026 en un contexto marcado por la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio, indicó la AIE, con sede en París.

En 2025, las ventas globales de coches eléctricos crecieron un 20 % hasta superar los 20 millones de unidades, lo que supuso que uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos en el mundo fuera eléctrico. En cerca de 40 países, estos modelos ya representaron al menos el 10 % de las matriculaciones, según el estudio anual.

Por origen, los fabricantes chinos concentraron alrededor del 60 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2025, mientras que los productores europeos y norteamericanos se situaron en torno al 15 % cada uno.

Mas información en Deutsche Welle

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