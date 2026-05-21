Pronóstico del clima en Ecuador para el jueves 21 de mayo: Inamhi alerta lluvias y tormentas en varias provincias

La advertencia meteorológica 36 continúa activa ante precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en regiones de la Costa, Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este jueves 21 de mayo de 2026 persistirán las lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas del Ecuador.

La entidad mantiene activa la advertencia meteorológica N.° 36 debido a las condiciones atmosféricas que afectarán especialmente a la Amazonía, la Sierra oriental y sectores del Litoral.

Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica en varias provincias, mientras que en ciudades costeras como Guayaquil y Salinas predominarán los intervalos nubosos y el calor.

Amazonía registrará lluvias intensas y tormentas eléctricas

Según el pronóstico del Inamhi, la región Amazónica será la más afectada durante esta jornada.

Se prevén lluvias continuas y tormentas eléctricas en localidades como Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell-Mera y Macas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua, deslizamientos y reducción de visibilidad en carreteras.

Sierra tendrá cielos nublados y precipitaciones en varias ciudades

En la región Interandina se esperan cielos mayormente nublados con lluvias de variable intensidad durante gran parte del día.

Las precipitaciones podrían presentarse en ciudades como Quito, Tulcán, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, especialmente durante la tarde y noche.

El ambiente se mantendrá frío en sectores altos de la Sierra, con temperaturas mínimas cercanas a los 8 °C.

Costa ecuatoriana tendrá lluvias aisladas y altas temperaturas

En provincias del Litoral como Santo Domingo, Los Ríos, Quevedo y sectores de Manabí se pronostican lluvias ocasionales durante diferentes momentos del día.

Mientras tanto, ciudades como Guayaquil y Salinas tendrán intervalos nubosos con temperaturas elevadas que podrían alcanzar hasta los 33 °C.

Galápagos también registrará lluvias ocasionales

En la región Insular se prevén lloviznas y lluvias esporádicas, principalmente en Isabela y San Cristóbal.

El clima en Galápagos oscilará entre los 24 °C y 32 °C.

Temperaturas previstas en Ecuador para este jueves

El Inamhi detalló que las temperaturas para este 21 de mayo se mantendrán dentro de los siguientes rangos:

Litoral: entre 23 °C y 33 °C

Sierra: entre 8 °C y 23 °C

Amazonía: entre 18 °C y 27 °C

Región Insular: entre 24 °C y 32 °C

Inamhi mantiene activa la advertencia meteorológica 36

La advertencia meteorológica N.° 36 continúa vigente debido a las fuertes lluvias y tormentas previstas en varias provincias del país.

El organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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Con información de – El Universo