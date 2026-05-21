Alemania, rival de Ecuador, revela su poderosa lista para el Mundial 2026 con Kimmich y el regreso de Neuer

Alemania presenta su convocatoria para el Mundial 2026 con Kimmich como líder y Manuel Neuer de regreso

La selección de Alemania confirmó oficialmente su lista de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llegará al torneo con una mezcla de experiencia y renovación, liderada por el capitán Joshua Kimmich y con el esperado retorno del histórico arquero Manuel Neuer. La “Mannschaft” buscará recuperar el protagonismo perdido en las últimas Copas del Mundo y aparece como una de las selecciones europeas más fuertes rumbo al torneo.

Kimmich lidera una Alemania que sueña con volver a la cima

El seleccionador alemán anunció este jueves la convocatoria oficial desde el campus de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Frankfurt. El plantel estará encabezado por Joshua Kimmich, figura del FC Bayern Munich, quien disputará su tercera Copa del Mundo.

Nagelsmann destacó el ambiente positivo dentro del grupo y aseguró que existe una enorme ilusión entre los jugadores de cara al torneo.

“Tenemos un plantel fuerte del que estoy absolutamente convencido. Con el apoyo de nuestros aficionados queremos hacer una muy buena Copa del Mundo”, expresó el entrenador alemán.

La convocatoria genera expectativa en Europa debido a la combinación de futbolistas jóvenes y experimentados, en un contexto donde Alemania busca dejar atrás sus recientes fracasos mundialistas y volver a competir por el título.

Manuel Neuer vuelve a una Copa del Mundo

Uno de los nombres que más llamó la atención en la lista fue el regreso de Manuel Neuer. El arquero campeón del mundo en Brasil 2014 vuelve a liderar el arco alemán tras superar problemas físicos y un largo proceso de recuperación.

Neuer suma 124 partidos internacionales y es uno de los referentes históricos del fútbol alemán. Su último encuentro con la selección había sido en la Eurocopa 2024, disputada en territorio alemán.

Su retorno fortalece a una selección que pretende recuperar seguridad defensiva y liderazgo dentro del campo de juego.

Alemania iniciará su camino mundialista ante Curazao

Antes del inicio del Mundial, Alemania disputará un amistoso frente a Finlandia y posteriormente enfrentará a Estados Unidos en Chicago, en el último ensayo previo al torneo.

La selección alemana integrará el Grupo E y debutará el 14 de junio frente a Curazao en Houston. Luego jugará contra Costa de Marfil en Toronto y cerrará la fase de grupos enfrentando a Ecuador national football team en Nueva York/Nueva Jersey.

El duelo ante Ecuador aparece como uno de los partidos más atractivos del grupo y podría definir posiciones clave rumbo a los octavos de final.

Alemania quiere recuperar su prestigio en el Mundial 2026

Después de años de irregularidad en torneos internacionales, Alemania llega al Mundial 2026 bajo presión. La eliminación temprana en Catar 2022 y las críticas acumuladas en Europa obligan a la selección alemana a mostrar una mejor versión.

La presencia de jugadores experimentados como Kimmich y Neuer, junto a una nueva generación de talentos, alimenta la esperanza de que la tetracampeona del mundo vuelva a ser protagonista en el escenario internacional.

Con información de la Federación Alemana de Fútbol