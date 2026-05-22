Alemania confirma su lista para el Mundial 2026: Manuel Neuer vuelve y enfrentará a Ecuador

La selección alemana anunció su nómina oficial para el Mundial 2026 con el regreso del histórico arquero Manuel Neuer tras casi dos años fuera de la Mannschaft

La Selección de Alemania reveló este jueves su convocatoria oficial para el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas fue el regreso del legendario portero Manuel Neuer, quien volverá a disputar una Copa del Mundo a sus 40 años.

El anuncio fue realizado por el seleccionador Julian Nagelsmann, quien confirmó la presencia del arquero del Bayern Múnich en la lista de 26 jugadores que viajarán a Norteamérica.

Alemania será uno de los rivales de Selección de Ecuador en la fase de grupos del torneo.

Manuel Neuer vuelve a la selección alemana para el Mundial 2026

El regreso de Neuer marca uno de los movimientos más importantes en la convocatoria alemana.

El arquero había anunciado su retiro de la selección en 2024 para enfocarse en sus objetivos con Bayern Múnich, pero las lesiones y la irregularidad de otros guardametas abrieron nuevamente la puerta para su retorno.

“Todo el mundo conoce el aura de Manu y lo que aporta al equipo”, explicó Nagelsmann durante la presentación oficial de la nómina.

El campeón del mundo en Brasil 2014 no juega con Alemania desde los cuartos de final de la Eurocopa 2024 frente a España.

Ter Stegen quedó fuera por lesiones

La ausencia más llamativa de la convocatoria es la del portero Marc-André ter Stegen.

El arquero, que había sido designado como sucesor de Neuer en la portería alemana, sufrió múltiples lesiones en las últimas temporadas y perdió continuidad tanto en el FC Barcelona como en su cesión al Girona.

Las constantes molestias físicas terminaron dejando fuera del Mundial al guardameta alemán.

Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva York

Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 y enfrentará a Ecuador el próximo 24 de junio en Nueva York.Antes, la Mannschaft jugará contra Curazao y Costa de Marfil en la fase de grupos.

El partido ante Alemania aparece como uno de los compromisos más esperados para la selección ecuatoriana por el peso histórico del cuadro europeo y la presencia de figuras internacionales.

Las figuras de Alemania para el Mundial 2026

Además de Neuer, la convocatoria alemana incluye a varias estrellas del fútbol europeo como:

Joshua Kimmich

Antonio Rüdiger

Kai Havertz

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Leroy Sané

También destaca la presencia de Lennart Karl, joven promesa de apenas 18 años que brilló esta temporada en la Bundesliga.

Lista oficial de Alemania para el Mundial 2026

Porteros

Oliver Baumann

Manuel Neuer

Alexander Nübel

Defensas

Waldemar Anton

Nathaniel Brown

Pascal Gross

Joshua Kimmich

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlovic

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Angelo Stiller

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Atacantes

Nadiem Amiri

Maximilian Beier

Leon Goretzka

Kai Havertz

Lennart Karl

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Leroy Sané

Deniz Undav

Florian Wirtz

Nick Woltemade

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Con información de – El Universo