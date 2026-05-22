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May 22, 2026

La infraestructura de recarga para vehículos eléctricos de China aumenta en el marco de impulso a movilidad más ecológica

  • mayo 21, 2026
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BEIJING, La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de China se expandió rápidamente en el marco de los continuos esfuerzos del país para facilitar una mayor adopción de este tipo de vehículos mediante la mejora de la infraestructura de apoyo, según datos oficiales publicados.

El número total de instalaciones de recarga en todo el país alcanzó los 21,96 millones a finales de abril de 2026, lo que supone una alza interanual del 47,4 por ciento, de acuerdo con la Administración Nacional de Energía.

Del total, las instalaciones de recarga públicas ascendieron a 4,91 millones, lo que representa un aumento interanual del 29,6 por ciento.

La capacidad de recarga combinada de estas instalaciones alcanzó los 237 millones de kilovatios.

China ha continuado con sus esfuerzos para ampliar su red de apoyo a los vehículos eléctricos.

En octubre del año pasado, el país desarrolló un plan de acción trienal para mejorar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, con el objetivo de construir una red nacional de 28 millones de puntos de recarga, y se espera que la capacidad de recarga pública supere los 300 millones de kilovatios a finales de 2027.

Con información de – Xinhua

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