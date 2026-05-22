Pronóstico del clima para este viernes 22 de mayo: lluvias en la Sierra y alta radiación en varias zonas de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre lluvias tipo chubasco en la Sierra, precipitaciones intermitentes en la Amazonía y niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos en varias zonas de Ecuador para este viernes 22 de mayo de 2026.

La entidad recomendó evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada durante las horas de mayor intensidad.

Lluvias y cielos parcialmente nublados en la Sierra

El pronóstico del Inamhi señala que la región Interandina tendrá cielos parcialmente nublados durante gran parte del día, mientras que en horas de la tarde se presentarán lluvias tipo chubasco en distintas localidades.

Estas condiciones climáticas podrían generar cambios bruscos de temperatura y afectar la movilidad en sectores urbanos y rurales, especialmente en provincias de la Sierra centro y norte.

Amazonía registrará lluvias y tormentas aisladas

En la región Amazónica se prevén lluvias y lloviznas intermitentes a lo largo de la jornada, acompañadas de tormentas eléctricas en algunos sectores.

El Inamhi indicó además que continúan vigentes las advertencias meteorológicas N.º 36 y 37, relacionadas con el incremento de precipitaciones y tormentas en localidades amazónicas.

Costa y Galápagos tendrán temperaturas elevadas

Mientras tanto, en el Litoral predominarán cielos poco nubosos y temperaturas altas durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 33 °C.

En la región Insular, las temperaturas estarán entre los 24 °C y 32 °C, con índices de radiación ultravioleta elevados.

Temperaturas previstas por región

Litoral: entre 23 °C y 33 °C

Sierra: entre 9 °C y 25 °C

Amazonía: entre 18 °C y 28 °C

Galápagos: entre 24 °C y 32 °C

Radiación ultravioleta alcanzará niveles extremos

El Inamhi advirtió que varias localidades del país registrarán niveles altos, muy altos y extremadamente altos de radiación ultravioleta, especialmente en la Sierra, el Litoral y Galápagos.

Ante este escenario, la institución recomendó:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00.

Utilizar protector solar.

Usar gorras, sombreros y ropa de manga larga.

Mantenerse hidratado.

Advertencias meteorológicas siguen activas

Las advertencias N.º 36 y 37 emitidas por el Inamhi también prevén un incremento de temperaturas diurnas en gran parte de la Costa y en varios sectores de la Sierra.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos del clima.

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Con información de – El Universo