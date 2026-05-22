Investigadores utilizan modelo de IA para crear inventario de energía eólica y solar de China

BEIJING, Un grupo de investigadores de la Universidad de Pekín y la Academia DAMO del Grupo Alibaba ha publicado en la revista Nature un inventario exhaustivo y de alta precisión de la infraestructura de energía eólica y solar de China.

El estudio, publicado esta semana, ofrece una evaluación basada en datos que examina cómo la coordinación interregional puede mejorar la integración de las fuentes renovables en el sistema más grande y de mayor crecimiento del mundo de dichas energías.

El equipo utilizó un modelo de inteligencia artificial (IA) para analizar más de 7,56 terabytes de imágenes satelitales de alta resolución.

Esto le permitió identificar y mapear 319.972 instalaciones fotovoltaicas, así como 91.609 turbinas eólicas en 1.915 distritos chinos en 2022.

Este detallado conjunto de datos proporciona una visión general del panorama energético renovable del país, afirmó Liu Yu, profesor de la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Espacio de la Universidad de Pekín y uno de los autores principales del artículo publicado.

Ampliar el alcance geográfico de la coordinación mejora notable la eficacia de la complementariedad entre las fuentes solares y las eólicas, según revela uno de los principales hallazgos.

Esta sinergia natural, en que la energía solar alcanza su máximo durante el día y la eólica suele generar más por la noche, brinda la posibilidad de mitigar la variabilidad inherente a las fuentes renovables en ciertas áreas.

El estudio modeló cuatro estrategias diferentes para esta integración energética, desde la que se da a escala provincial hasta una coordinación completa nacional.

Los resultados demostraron que una estrategia centrada en esta última y de carácter interprovincial, es la más eficaz. En un sistema con un 80 por ciento de flexibilidad en su gestión, tal enfoque podría aumentar la penetración efectiva de las energías renovables en 99,88 teravatios-hora, detalla el trabajo investigativo.

Esta cantidad equivale al 9,1 por ciento de la generación total, tanto solar como eólica, calculada en el estudio, y podría abastecer la carga promedio nacional durante aproximadamente 120 horas.

Fundamentalmente, esto representa una cantidad significativa de energía limpia «nueva» que, de otro modo, se desperdiciaría debido a las limitaciones en su producción, sin que se requiera una capacidad de generación adicional.

Al aprovechar la IA en la creación de una base de datos sólida, el estudio perfila una vía escalable para que China integre sus vastos recursos renovables de manera más eficiente y avance en sus objetivos de neutralidad de carbono.

Con información de – Xinhua