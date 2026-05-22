Colombia y China firman convenios de educación para el desarrollo de la agricultura

BOGOTÁ, La apertura de tres centros de innovación agrícola marcó el jueves la entrada en marcha de los convenios de educación entre Colombia y China que buscan potenciar las capacidades agrarias de los dos países, en un evento celebrado en Bogotá.

«El modelo chino es fundamental y es importante que Colombia emule sus características hoy que logró mantener en el campo a 50 millones de campesinos a través de la revitalización rural y es lo que Colombia debería también profundizar», dijo durante la ceremonia el secretario general del Ministerio de Agricultura del país andino, Andrés Ocampo.

Los centros inaugurados son el Centro de América Latina de la Universidad Agrícola del Sur de China, el Centro de Innovación Alimentaria Sostenible de China, América Latina y el Caribe, ambos con sede en Bogotá, y el Centro de Innovación en Ciencia y Educación Agrícola de la Universidad Agrícola del Sur de China ubicado en Yopal, capital del departamento oriental de Casanare.

La ministra encargada colombiana de Educación, Jeimy Aristizabal, señaló a Xinhua que la firma de los convenios busca «el intercambio entre docentes y estudiantes de las universidades de ambos países para aumentar y mejorar la innovación, sobre todo en temas de agricultura».

Aristizabal recordó que los convenios corresponden a una ruta que Colombia inició en 2025 con una visita (del presidente Gustavo Petro) a China y contempla la implementación de becas de postgrado para estudiantes que adelantarán estudios referentes al área agrícola, así como el establecimiento de ciudadanos chinos que llegarán a Colombia para afianzar la enseñanza del idioma mandarín.

«Para el Ministerio de Educación, China es un socio estratégico que nos va a permitir generar algunas herramientas en los aspectos agroeconómicos con el fin de reducir la desigualdad en nuestro país», añadió.

La delegación china en el evento estuvo representada por miembros de la Universidad Agrícola del Sur de China y del Laboratorio Nacional de Yazhouwan.

Por su parte, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, resaltó que la apertura de estas instituciones educativas es la concreción de la llegada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ingreso que se formalizó en mayo de 2025 y que hoy, «empieza a generar los primeros frutos».

«De allí constatamos un creciente interés de los amigos colombianos por la cultura, por el idioma chino, por las expectativas de cooperación con China y estamos registrando un nuevo récord de solicitantes de colombianos para viajar a China», agregó el embajador.

Al acto, realizado en la Universidad ECCI de Bogotá, asistieron también el rector de la Universidad Agrícola del Sur de China, Xue Hongwei, y el académico Yang Weicai del Laboratorio Nacional de Yazhouwan.

Ambos expertos realizaron presentaciones sobre el alcance de sus entidades en materia de la lucha por la consecución de la soberanía alimentaria en China y los logros que han tenido durante la larga trayectoria de convenios y asociaciones con diferentes países del mundo, en especial de Latinoamérica.

Con información de – Xinhua