Fiebre mundialista dispara ventas en Ecuador: talleres preparan hasta 2.000 camisetas antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya mueve la economía en Ecuador. Talleres textiles y confeccionadores de la Bahía y otros sectores comerciales aceleran la producción de camisetas alusivas a las selecciones participantes, especialmente de la Tricolor, ante una creciente demanda de empresas, colegios y aficionados.

La expectativa por la participación de Ecuador en la Copa del Mundo ha provocado que pequeños y medianos negocios proyecten ventas de hasta el 90 % antes del inicio del torneo, mientras decenas de trabajadores intensifican jornadas para abastecer el mercado.

Talleres trabajan a toda marcha por la demanda mundialista

El sonido de máquinas de coser, tijeras y equipos de sublimado ya marca el ritmo en varios talleres textiles del país.

En el taller de Nyla Faytong, la producción comienza desde temprano con el corte de telas amarillas, azules y rojas que posteriormente se convierten en camisetas inspiradas en la selección ecuatoriana.

La confeccionadora explicó que actualmente afinan detalles técnicos relacionados con telas, colores y acabados para iniciar formalmente la producción masiva la próxima semana.

Según Faytong, las telas utilizadas son principalmente de producción nacional y pasan por procesos de evaluación para garantizar similitud con los uniformes oficiales de las selecciones.

Hasta 2.000 camisetas antes del inicio del Mundial

La expectativa comercial es alta. Faytong proyecta confeccionar unas 1.500 camisetas antes del arranque del Mundial y alcanzar cerca de 2.000 durante el desarrollo del torneo.

Empresas privadas, escuelas y colegios ya realizan pedidos anticipados, especialmente por las tradicionales olimpiadas escolares inspiradas en países mundialistas.

“La gente quiere vestir el color amarillo”, comentó la confeccionadora sobre la alta demanda de camisetas de Ecuador.

Los precios varían según el tipo de tela y acabados:

Modelos económicos: entre $10 y $12

Versiones prémium: hasta $22

Así funciona la producción en cadena de las camisetas

Los talleres utilizan sistemas de producción en cadena para acelerar la elaboración de grandes cantidades de prendas.

Mientras un trabajador coloca cuellos, otros cosen mangas, puños o añaden detalles decorativos.

Este mecanismo permite optimizar tiempos y responder rápidamente a pedidos masivos.

“Si son cien camisetas, cada trabajador hace una sola parte y eso permite que la producción salga mucho más rápido”, explicó Faytong.

Cada línea de confección puede integrar entre ocho y diez trabajadores.

Ventas podrían cuadruplicarse si Ecuador avanza de ronda

Otros comerciantes también proyectan un fuerte crecimiento en ventas durante el Mundial.

Ever Montoya, de Montoya Sport, señaló que cerca del 90 % de las ventas suele concretarse antes del inicio del torneo, mientras que el resto depende del desempeño de Ecuador.

“Cuando Ecuador llega lejos, las ventas prácticamente se cuadruplican”, afirmó.

Montoya explicó que durante temporadas mundialistas producen entre 200 y 500 docenas de camisetas, aunque reconoció que muchas veces la demanda supera la capacidad de abastecimiento.

Las camisetas más buscadas en Ecuador

Además de la selección ecuatoriana, las camisetas con mayor demanda corresponden a:

Argentina

Brasil

Portugal

Francia

El regreso de Neymar también ha impulsado nuevamente la demanda de camisetas brasileñas.

Sin embargo, comerciantes coinciden en que la indumentaria de Ecuador lidera ampliamente las ventas locales.

Mundial 2026 impulsa empleo y reactivación económica

El aumento de pedidos también genera empleo temporal en talleres y locales comerciales.

Muchos negocios cuadruplican su personal durante los meses mundialistas para cubrir áreas de diseño, corte, estampado y costura.

Magdalena Martínez, confeccionadora de Gerarca El Prado, aseguró que el Mundial representa un importante alivio económico para decenas de familias.

“La pasión por la Selección mueve bastante el negocio y reactiva las ventas”, manifestó.

El rendimiento de la Tri podría disparar aún más la fiebre futbolera

Los confeccionadores coinciden en que el desempeño de la selección ecuatoriana será determinante para mantener o aumentar las ventas.

“Si Ecuador gana los primeros partidos, prácticamente toca amanecerse trabajando”, relató Elías Arcaya, comerciante de Edu Sport.

La ilusión mundialista ya se siente en los mercados, talleres y centros comerciales, donde miles de aficionados buscan vestir los colores de la Tricolor antes del debut en la Copa del Mundo.

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Con información de – El Universo