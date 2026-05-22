¿Gente sobrante? El peligro que trae el auge de la IA y que atemoriza a todos

El avance de la inteligencia artificial sin límites éticos ni financieros puede conducir al desempleo masivo y a un nuevo aumento de la pobreza, advierte el experto Semión Novoprudsky.

Cada vez más empresas reemplazan a sus empleados con inteligencia artificial (IA), y esa competencia desleal aumenta el riesgo de desempleo y la sensación de inseguridad en la población. El periodista y analista independiente Semión Novoprudsky aborda el problema en su artículo ‘Gente sobrante: el rápido desarrollo de las tecnologías digitales se convierte en una amenaza para la economía’, publicado en el portal de negocios BFM.ru.

Mientras el mundo enfrenta una crisis energética global provocada por la guerra de Donald Trump contra Irán, decenas de países han adoptado medidas de emergencia para proteger sus economías. La economía mundial se enfrenta a una amenaza más prolongada y compleja: el desarrollo acelerado de la economía digital sin corregir sus consecuencias sociales. El problema, señala el experto, es que la inteligencia artificial puede sustituir teóricamente a cientos de millones o incluso miles de millones de trabajadores en todo el mundo, pero no puede reemplazar a los miles de millones de consumidores de bienes y servicios.

Según Novoprudsky, para Rusia —por razones demográficas y por el déficit estructural de mano de obra a largo plazo— la IA parece una solución casi milagrosa. Siguiendo el ejemplo de EE. UU., China y muchos otros países, las empresas rusas invierten cada vez más en tecnologías de inteligencia artificial y reducen personal con la esperanza de aumentar la eficiencia, elevar los beneficios y reducir costos. Pero la economía digital puede traer tantos problemas como beneficios.

Además de los numerosos pronósticos sobre una burbuja financiera en el sector de la inteligencia artificial, que no podrá «superar» las inversiones multimillonarias en la tecnología más importante y de moda, surgen cada vez más conflictos sociales en torno a la IA.

Lo que ya está ocurriendo

A principios de mayo, la historia del despido simultáneo de 30.000 empleados del gigante tecnológico estadounidense Oracle causó repercusión mundial. Fueron reemplazados por una red neuronal que parte de esos mismos empleados habían entrenado. Tras décadas de trabajo, los despedidos recibieron la notificación de la desvinculación por correo electrónico. Es decir, los afectados cavaron su propia tumba profesional, sostiene el autor del artículo.

En China, un tribunal prohibió despedir a un especialista tecnológico sustituido por inteligencia artificial. Una empresa tecnológica despidió ilegalmente al hombre después de que este se negara a aceptar una degradación porque su trabajo había sido automatizado. En ese país no existe un derecho preexistente, pero si los tribunales de instancia superior confirmasen la decisión, los afectados por despidos derivados de la IA tendrían una posibilidad real de conservar su empleo, explica Novoprudsky.

Efectos nocivos

El rápido desarrollo de la economía digital tiene otra consecuencia más: el descenso casi universal de la natalidad. La reducción de las tasas de nacimientos en distintos países, iniciada entre 2000 y 2010 y que continúa hasta la fecha, está vinculada, entre otros factores, a la expansión de internet móvil y los ‘smartphones’, especialmente entre los jóvenes, informó Financial Times citando a expertos y datos estadísticos.

Como resultado, hay menos personas. Los demógrafos ya advierten con seguridad sobre la primera reducción de la población mundial en más de mil años, que comenzará en las próximas décadas, quizá a mediados de este siglo. Y para la población podrían quedar aún menos empleos.

Un problema adicional es que el crecimiento de la IA requiere un enorme aumento del consumo energético. Sin avances en energías renovables —no solo eólica o solar, sino principalmente la fusión nuclear—, la demanda de energía de los ‘gadgets’ y las criptomonedas podría superar la disponibilidad energética en algún momento, advierte el experto.

Otra amenaza del rápido desarrollo de la economía digital son las fallas técnicas en los servidores ylos ataques de ‘hackers‘ a la infraestructura crítica. Imprevistos de este tipo pueden tener un impacto inmediato y a gran escala sobre la mayoría de los negocios y la vida cotidiana de las personas.

Buscar el equilibrio

Toda tecnología es buena y útil cuando ayuda a las personas a vivir, y no las reemplaza en sentido literal. Como asistente para resolver tareas complejas, la IA puede aliviar significativamente la vida cotidiana. Pero convertir los algoritmos de aprendizaje automático en trabajadores universales y buscar el reemplazo masivo de lo «natural» por inteligencia artificial es tan peligroso para la estabilidad social como ineficiente, subraya al analista.

El avance triunfal de la IA sin los límites éticos y financieros necesarios puede provocar el desempleo masivo y el resurgimiento del aumento de la pobreza, una situación que la humanidad todavía no ha vencido. También surge el riesgo de una brecha social y patrimonial aún mayor.

La IA parece una tecnología que podría existir sin las personas. Si el reemplazo de trabajadores humanos por agentes artificiales se vuelve masivo y generalizado, los gobiernos tendrán que enfrentar el problema de sostener a muchos desempleados sin medios de subsistencia ni posibilidad de encontrar trabajo. Se puede aprender a producir más rápido y a menor costo con la IA, pero ¿quién consumirá todo eso?

Los problemas que genera la economía digital, pese a sus aparentes ventajas, se están convirtiendo en el principal —o al menos en uno de los más significativos— desafío económico para la humanidad en las próximas décadas, concluye Novoprudsky.

Con información de – RT