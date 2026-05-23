ANT restablece servicios a nivel nacional: se retoman turnos y trámites tras fallas del sistema

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó el restablecimiento total de sus servicios a nivel nacional tras los inconvenientes técnicos registrados en su sistema en los últimos días. La entidad confirmó que desde este viernes 22 de mayo de 2026 se retoma la atención normal en todas las agencias del país, incluyendo la gestión de turnos programados y trámites de licencias y matriculación vehicular.

El anuncio llega luego de una suspensión temporal que afectó procesos clave entre el 18 y el 21 de mayo, generando retrasos y reprogramaciones en miles de usuarios.

ANT reactiva trámites y atención en todo el país

La ANT confirmó que todos los sistemas institucionales han sido restablecidos y que la atención al público vuelve a la normalidad en sus oficinas a escala nacional.

Además, se reactivó la interoperabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), lo que permite nuevamente la ejecución de procesos de matriculación vehicular en todo el Ecuador.

La institución explicó que las fallas afectaron principalmente los módulos de emisión de licencias de conducir, lo que provocó la suspensión temporal de varios servicios.

Se retoman turnos programados desde el 22 de mayo

Desde este viernes 22 de mayo, los ciudadanos podrán acudir a sus citas previamente agendadas en las distintas agencias de la ANT.

La entidad también informó que los usuarios que no pudieron completar sus trámites durante la suspensión del sistema podrán ser atendidos de manera preferente desde el lunes 26 de mayo, sin necesidad de generar un nuevo turno.

La atención se realizará por orden de llegada, con el objetivo de facilitar el flujo de usuarios y reducir los tiempos de espera.

Licencias caducadas siguen vigentes hasta 2026

La ANT reiteró que continúa vigente la extensión de la validez de las licencias de conducir caducadas hasta el 30 de junio de 2026.

Esta medida busca evitar inconvenientes a los conductores mientras se normalizan completamente los sistemas tecnológicos de la institución.

Ampliación de horarios para agilizar la atención

Como parte del plan de contingencia, la ANT dispuso la ampliación temporal del horario de atención hasta las 17:30 en todas sus agencias.

Con esta medida se busca atender la alta demanda acumulada durante los días de suspensión del sistema.

Modernización del sistema y mejoras estructurales

La institución expresó sus disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y agradeció la comprensión durante la contingencia.

Asimismo, señaló que trabaja en la modernización tecnológica de sus plataformas para evitar futuras interrupciones derivadas de la obsolescencia del sistema actual.

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Con información de – El Universo