Viaja al Mundial 2026 en México, adivina al campeón y gana vacaciones gratis en resorts de lujo

PAM Hotels regalará estadías gratis a quienes acierten el campeón del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo moverá la pasión futbolera, sino también el turismo en América Latina. Aprovechando que México será una de las sedes oficiales del torneo, la cadena PAM Hotels lanzó una promoción que permitirá a los viajeros ganar una estadía completamente gratuita si logran adivinar qué selección se coronará campeona del mundo.

México se prepara para recibir a miles de aficionados

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hecho histórico: será la primera edición organizada de manera conjunta por tres países —Estados Unidos, Canadá y México— y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En ese escenario, México aparece como uno de los destinos más atractivos para los viajeros latinoamericanos debido a:

menor complejidad en requisitos migratorios,

amplia conectividad aérea,

oferta hotelera premium,

y varios partidos clave de la fase de grupos y eliminatorias.

Ciudades turísticas como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Vallarta ya se perfilan como centros de operación para miles de aficionados que combinarán fútbol y vacaciones.

PAM Hotels apuesta por el turismo mundialista

Frente a este movimiento turístico, PAM Hotels anunció una promoción dirigida a quienes reserven estadías en alguna de sus propiedades en México.

Todas las reservas realizadas hasta el 15 de junio y correspondientes a hospedajes hasta el 18 de julio de 2026 recibirán un enlace para predecir qué selección ganará el torneo.

Quienes acierten obtendrán una réplica exacta de su estadía:

misma cantidad de noches,

mismo hotel,

mismo número de huéspedes,

completamente gratis.

El beneficio podrá utilizarse hasta el 31 de octubre de 2027.

“No es un sorteo”: todos los que acierten ganan

Leonel Reyes, director para América Latina de PAM Hotels, explicó que la dinámica busca incentivar que los viajeros vivan el Mundial desde México y extiendan la experiencia turística.

“Todos quienes le apunten al vencedor del torneo ganarán una réplica de su estadía”, señaló.

Además, aclaró que no se trata de un concurso limitado ni un sorteo.

“Todas las reservas que acierten su predicción obtendrán este premio”, enfatizó el ejecutivo.

Hoteles de lujo y experiencias premium

La promoción aplica en 11 propiedades de PAM Hotels distribuidas en los principales destinos turísticos de México.

Entre ellas destacan:

Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience,

UNICO Hotel Collection,

AVA Resort Cancun,

NOBU Hotel Los Cabos,

Residence Inn by Marriott.

Los hoteles ofrecen distintas modalidades de hospedaje, incluyendo resorts all inclusive premium, experiencias de lujo y opciones para estadías prolongadas.

Fútbol y turismo impulsan nuevas tendencias de viaje

La Copa Mundial 2026 se perfila además como uno de los mayores motores turísticos para América Latina en los próximos años.

Las cadenas hoteleras ya comienzan a diseñar estrategias enfocadas en viajeros deportivos, combinando entretenimiento, experiencias premium y promociones vinculadas al torneo.

México, por su infraestructura turística y cercanía cultural con la región, apunta a convertirse en uno de los epicentros de esta nueva ola de turismo futbolero.