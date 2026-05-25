Lupa Media detecta inconsistencias y datos imprecisos en más de la mitad del discurso de Daniel Noboa del 24 de Mayo

Un análisis de verificación realizado por Lupa Media reveló que más de la mitad de las afirmaciones factuales pronunciadas por el presidente Daniel Noboa durante su discurso del 24 de Mayo presentan problemas de precisión, contexto omitido o datos incorrectos. La revisión en vivo incluyó 29 afirmaciones relacionadas con seguridad, pobreza, inversión extranjera, exportaciones y estado de la red vial del país.

Más de la mitad de las afirmaciones tuvieron observaciones

De acuerdo con el monitoreo y verificación realizado por Lupa Media, únicamente 9 afirmaciones del discurso presidencial fueron calificadas como “ciertas”, mientras que 4 fueron consideradas “mayormente ciertas” y una “parcialmente cierta”.

Sin embargo, el informe también concluyó que 10 afirmaciones fueron “imprecisas”, 4 “mayormente falsas” y una “completamente falsa”, lo que encendió el debate sobre el manejo de cifras oficiales y la construcción del relato gubernamental.

El ejercicio de fact-checking se desarrolló en tiempo real mientras el mandatario presentaba su informe y discurso por las festividades del 24 de Mayo.

La red vial, uno de los puntos más cuestionados

Uno de los hallazgos más sensibles tiene relación con el estado de la infraestructura vial del país. Durante su intervención, Noboa aseguró que 4.896 kilómetros de carreteras se encuentran en óptimo estado.

No obstante, según la verificación de Lupa Media basada en información oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), únicamente 862 kilómetros cumplen realmente con esa condición.

La diferencia entre las cifras expuestas por el Gobierno y los registros oficiales generó cuestionamientos sobre el uso político de los datos públicos.

Pobreza y homicidios bajo revisión

Otro de los temas observados fue la reducción de la pobreza. Según la revisión, las cifras utilizadas por el presidente no corresponden a indicadores nacionales consolidados y la disminución anunciada carece de respaldo estadístico verificable.

En materia de seguridad, el informe señala que sí existe una reducción de homicidios, aunque el porcentaje presentado por el Ejecutivo estaría sobreestimado respecto a los registros oficiales disponibles.

La seguridad ha sido uno de los principales ejes del discurso gubernamental desde la llegada de Noboa al poder, especialmente en medio del conflicto armado interno y la crisis de violencia que enfrenta Ecuador.

Inversión extranjera y exportaciones sí muestran crecimiento

El análisis también encontró datos respaldados por cifras oficiales. Uno de ellos corresponde al crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), que efectivamente aumentó un 191%, pasando de USD 446 millones a USD 1.299 millones.

Sin embargo, Lupa Media aclaró que el crecimiento también responde a que el año 2024 registró niveles excepcionalmente bajos debido a la crisis energética y la desaceleración económica.

En cuanto a las exportaciones no petroleras, la verificación confirmó un crecimiento del 18,32%, dato respaldado por estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Debate sobre transparencia y manejo de cifras oficiales

Los resultados de la verificación han abierto nuevamente el debate sobre la calidad de la información utilizada en los discursos oficiales y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En redes sociales, distintos sectores políticos y ciudadanos reaccionaron a los hallazgos, mientras el Gobierno aún no se pronuncia oficialmente sobre las observaciones realizadas al discurso presidencial.

Informe completo de Lupa Media