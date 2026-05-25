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China lanza la misión tripulada Shenzhou-23
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May 25, 2026

China lanza la misión tripulada Shenzhou-23

  • mayo 25, 2026
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Pekín, 24 may (Sputnik).- China lanzó este domingo la nave espacial tripulada Shenzhou-23 con tres miembros de la tripulación hacia la estación orbital china Tiangong.

El lanzamiento tuvo lugar, según lo previsto, este domingo a las 23:08 hora de Pekín (15:08 GMT) desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste de China. La transmisión desde el centro de lanzamiento es emitida por la Televisión Central de China (CCTV).

Imagen Agencia Xinhua

Más tarde, el canal informó que «la nave espacial tripulada Shenzhou-23 se separó con éxito del cohete y entró en la órbita prevista, el estado de los taikonautas es bueno y el lanzamiento es reconocido completamente exitoso».

La tripulación es liderada por Zhu Yangzhu, de 39 años, quien se convirtió en el primer ingeniero de vuelo de China en hacerse comandante de una nave espacial tripulada. Esta misión será su segunda, después de que, en 2023, había pasado cinco meses en Tiangong como parte de la tripulación del Shenzhou-16.

La tripulación incluye también al piloto Zhang Zhiyuan y a la especialista en carga útil Li Jiaying, quien se convirtió en la primera del cuarto grupo de astronautas de China en viajar a Tiangong.

Uno de los miembros de la tripulación del Shenzhou-23 realizará un experimento de permanencia de un año en la estación. Actualmente, la misión estándar de las tripulaciones en la estación orbital china dura aproximadamente medio año.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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